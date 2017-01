Salon de Detroit 2017 : La Kia Stinger GT officialisée

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

En 2011, Kia avait fait sensation en dévoilant au Salon de Francfort le concept GT. Trois ans plus tard, Kia a officialisé la berline sportive. Et ça s'annonce prometteur.

Pour la première fois de son histoire, Kia s'attaque au marché des GT. Alors quelles sont les caractéristiques de cette Stinger qui a été en partie mise au point par Albert Biermann, un ingénieur allemand passé par la division Motorsport de BMW ?







Un style conventionnel

Par rapport au concept-car, le modèle de série est fidèle mais plus sage au niveau du design. La Stinger GT est basée sur la grandeGenesis 80 et on retrouve la calandre « Tiger Nose » spécifique aux récents modèles de la marque. On remarque également la présence de nombreuses entrées d'air, une inspiration BMW Série 6 - tiens tiens - ou encore deux évents sur le capot afin de refroidir davantage les motorisations turbocompressées.



A l'intérieur, on voit que Kia a fait un effort pour offrir un modèle avec une finition soignée et élégante avec des éléments en chrome satiné ou encore des aérateurs métallisés.



Le concept-car Kia GT de 2011





Sous le capot, ça assure

Mais avec cette sportive, ce sont bien évidemment ces performances qui vont intéresser les potentiels acheteurs. Sous le capot, on trouve ainsi un moteur V6 3,3 litres biturbo qui développe 365 chevaux. Selon le constructeur, la Stinger GT passe de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes et peut atteindre la vitesse maximale de 269 km/h. Précision importante, la Stinger est une propulsion et est dotée d'une boîte automatique à huit rapports.



Kia a également annoncé qu'un moteur moins puissant viendra compléter la gamme, au lancement prévu au mieux à l'automne en France. Il s'agit d'un bloc essence 4 cylindres 2,0 litres turbo essence de 255 chevaux, avant l'arrivée d'un diesel, de variantes 4 roues motrices en 2018, et enfin d'une électrique, mais pas avant 2019.



