Salon de Detroit 2017 : l’Audi Q8 Concept annonce le grand “SUV-coupé”

Beau bébé

Avec 5,02 mètres de longueur, ce concept Q8 ne fait pas dans la compacité et ne rend que 4 petits centimètres à son frère Q7, à qui qui il emprunte la plate-forme. Davantage que l’actuel modèle, ce prototype Audi repousse encore plus loin le style distinctif des SUVs par rapport aux berlines et coupés, avec une calandre massive à la grille épaisse, survolant de larges prises d’airs et des bas de caisses gris, contrastant avec la livrée “Bleu Bombay” donc la marque était très fière lors de la présentation sur scène.

Par rapport aux précédents concepts e-tron quattro, le style s’est affiné, équilibré, notamment à l’arrière plus typé sport via ses ouïes dans la continuité de la barre de diodes ou son diffuseur d’air. Mais le Q8 ne délaisse pas l’habitacle, où l’affichage tête haute se généralise sur le pare-brise, et où 3 écrans concentrent l’essentiel : instrumentation 3D derrière le volant, infodivertissement central et climatisation en bas de console.

Puissante hybride

Sous le capot de la bestiole aux anneaux, ce n’est pas la motorisation 100% électrique qui est implantée, mais un bloc hybride rechargeable (plug-in hybride), associant un V6 3,0 litres essence TFSI à un moteur électrique situé entre ce dernier et la boîte automatique 8 rapports. Pour équilibrer son concept, Audi a rapatrié les batteries lithium-ion de 17,9 kWh à l’arrière, comme pour le Q7 e-tron, avec 60 kilomètres possibles en tout électrique.

Avec une puissance totale de 450 chevaux et 700 Nm de couple maximal (contre 373 ch et 600 Nm pour le Q7), le Q8 e-tron pourrait allonger le 0-100 km/h en 5,4 secondes, pour une consommation moyenne théorique de 2,3 l/100 km ou 53 g/km CO2.

Prévu pour 2018, l’Audi Q8 propose ainsi un style abouti pour affronter le BMW X6, tout en proposant une version hybride rechargeable, qui se complétera de classiques essence, diesel, et électrique à 600 kilomètres autorisés par charge.