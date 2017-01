Salon de Detroit 2017 : l'Audi SQ5 offre 354 chevaux et 500 Nm de couple !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Au Salon de l’Automobile de Détroit, Audi dévoile une version plus sportive de la nouvelle Q5 : l'Audi SQ5, dotée d'un V6 3.0 TFSI turbo de 354 chevaux et 500 Nm de couple.

De quoi avaler le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes...





Une motorisation V6 plus dynamique

Après avoir lancé la nouvelle Audi Q5, la version plus sportive Audi SQ5 se dévoile à l'occasion du Salon de Détroit, aux côtés de l'Audi Q8 Concept. Elle est animée par une motorisation essence turbocompressée V6 TFSI de 3,0 litres de cylindrée, offrant une puissance de 354 chevaux pour 500 Nm de couple, associée à une boîte automatique tiptronic à 8 rapports et une transmission intégrale permanente quattro. Les performances sont au rendez-vous avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,4 secondes.

Disponibles en option, plusieurs équipements viennent compléter cette mécanique : un différentiel Sport qui permet de répartir le couple entre les roues arrière, une direction dynamique à démultiplication variable, ainsi qu'un système de conduite dynamique Audi Drive Select permettant de configurer le comportement dynamique de la voiture ainsi que la hauteur de la suspension selon plusieurs modes.

Un typage plus sportif

Pour la différencier des autres Audi Q5, on retrouve notamment sur la SQ5 des boucliers avant et arrière avec grille de calandre et diffuseur spécifiques, des coques de rétroviseurs en aluminium, quatre canules d'échappement, des sièges sport S en cuir et Alcantara, des phares LED, ou encore des jantes en aluminium coulé de 20 pouces à 5 branches.

La nouvelle Audi SQ5 sera lancée à la commercialisation à partir de mi-2017 : les tarifs seront dévoilés ultérieurement et une version diesel TDI devrait également être proposée dans nos contrées. Elle est à découvrir au North American International Auto Show, le Salon de Détroit aux Etats-Unis, qui ouvre ses portes du 8 au 22 janvier 2017.