Salon de Detroit 2017 : l'Infiniti QX50 Concept se dévoile

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le nouvel Infiniti QX50 dans sa livrée définitive est en approche...





Un nouveau concept pour un SUV premium très attendu

Initialement lancé en 2007 sous le nom d'Infiniti EX37, le premier Infiniti QX50 va bientôt fêter ses 10 ans, et devrait prochainement être renouvelé avec une nouvelle génération résolument plus moderne, afin d'aller chasser sur les terres des Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC et autres Jaguar F-Pace.

Dévoilé à l'occasion du Salon de Détroit, l'Infiniti QX50 Concept n'est pas une surprise en soi puisqu'il est une évolution de l'élégant concept Infiniti QX Sport Inspiration, présenté l'an dernier au Salon de Pékin puis au Mondial de l'Automobile de Paris. On y retrouve ses courbes sculpturales ainsi que des jupes latérales et des boucliers avant et arrière retouchés pour arborer des lignes plus vraisemblables pour un modèle de production. Les rétroviseurs changent également et abandonnent leurs caméras pour des modèles plus classiques.

Le plein de technologies

A bord, l'habitacle offre une instrumentation centrée sur le conducteur, et utilise des matériaux raffinés qui mettent l'accent sur la qualité, avec des sièges accueillants recouverts de cuir du plus bel effet, sans oublier un ensemble d'équipements embarqués dernier-cri. Comme il est désormais de coutume sur les dernières nouveautés des constructeurs, les technologies de conduite autonome sont à l'honneur.

Sous le capot, l'Infiniti QX50 Concept embarque un moteur essence 2,0 litres VC-Turbo à compression variable, dont la puissance devrait développer 272 chevaux sur le modèle de série. Selon la marque japonaise, il offrirait des consommations et émissions en baisse de 27% par rapport à un moteur V6 équivalent.

Pour l'instant, la date de lancement de la version série n'a pas encore été dévoilée par la marque, mais nous devrions la voir débarquer d'ici la fin de l'année. L'Infiniti QX50 Concept est à découvrir au North American International Auto Show, le Salon de Détroit aux Etats-Unis, qui ouvre ses portes du 8 au 22 janvier 2017.