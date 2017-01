Salon de Détroit 2017 : le Mercedes-Benz GLA restylé en photo teaser

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Un restylage discret et de nouveaux équipements

Par le biais d'une photo teaser publiée sur les réseaux sociaux, Mercedes-Benz a annoncé que le Mercedes GLA restylé sera présenté au Salon de Détroit 2017. Les modifications portent essentiellement sur la face avant, avec de nouveaux phares dotés de la technologie Multibeam LED, une calandre redessinée, un nouveau sigle Mercedes, ainsi qu'un nouveau bouclier avant embarquant des projecteurs antibrouillard. A l'arrière, nous devrions également retrouver un bouclier revu ainsi qu'une nouvelle signature lumineuse pour les feux arrière.

A l'intérieur, les modifications sont également discrètes, mais de nouveaux inserts et garnissages devraient être de la partie, ainsi qu'un nouveau système d'infotainment doté de nombreuses possibilités de connexion et compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Une caméra à vision 360° devrait être également au rendez-vous.

Des motorisations remises à jour

Sous le capot, nous devrions retrouver une gamme de motorisations quatre cylindres essence et diesel, avec quelques petites modifications afin d'offrir un léger gain de puissance (381 ch par exemple pour la version AMG), mais surtout des consommations et émissions polluantes à la baisse. Les transmissions manuelle à 6 rapports et automatique à double embrayage et 7 rapports seront toujours au rendez-vous, afin de transmettre la puissance aux deux roues avant, ou aux quatre roues motrices grâce au système 4MATIC disponible selon les versions.

Le Mercedes-Benz GLA restylé sera présenté au Salon de Détroit, aussi connu sous le nom de NAIAS (North American International Auto Show) et qui ouvrira ses portes du 8 au 22 janvier 2017, avant un lancement commercial qui aura lieu au printemps 2017.