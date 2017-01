Salon de Detroit 2017 : Le Mercedes GLA restylé

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Après la Classe A, Mercedes apporte un petit restylage au GLA. Au programme : légères retouches esthétiques, nouveaux équipements technologiques et version AMG poussée à 381 ch.



[Mercedes-Benz GLA 2017 : Présentation officielle]





Restylage de mi-carrière

C'est en 2014 que Mercedes a lancé le GLA afin de répliquer au BMW X1 et à l'Audi Q3. Deux ans après son lancement, la marque à l'étoile procède à l'habituel restylage de mi-carrière. Ce « nouveau » GLA avait d'ailleurs été surpris par nos espions en octobre dernier.



► Scoop : le Mercedes GLA restylé 2017 surpris sur la route !



Très honnêtement, il faut avoir un œil de lynx pour voir le changement de look. Les boucliers, la calandre et les jantes ont été redessinées et les feux antibrouillard sont désormais ronds. Mercedes propose également une nouvelle robe pour son GLA : « Canyon Beige ».



Les phares intègrent un nouvel éclairage 100% LED qui peut détecter les voitures arrivant en face afin d'éviter d'éblouir le conducteur. Mais ceci n'est pas une première mondiale puisque la concurrence propose déjà ce système.



Un moteur essence inédit

Côté équipement, le GLA bénéficie enfin du freinage d'urgence de série ainsi que de l'Attention Assist qui fait vibrer le volant lorsque le conducteur s'endort ou s'assoupit. Et en option, Mercedes propose une caméra périphérique à 360 degrés et d'un coffre à hayon motorisé qui s'ouvre avec en détectant un mouvement du pied.



Mais c'est sous le capot qu'on note le plus net changement. Mercedes affirme que ce GLA est plus écolo que jamais avec, par exemple, seulement 103 g/km de C02 émis pour la gamme diésel 180d. Ce GLA nouvelle mouture se voit doter d'un moteur essence inédit de 184 ch (GLA 220 4Matic), qui vient s'intercaler entre le GLA 200 (156 ch) et le GLA 250 (211 ch). Il n'est proposé qu'en version à quatre roues motrices.



On ne connaît pas encore les tarifs de ce GLA pour la France mais Mercedes Allemagne annonce un prix de base de 28.940 euros (version GLA 180 essence).



► Découvrez les futurs modèles de Mercedes pour l'année 2017 !



[Essai Vidéo : Mercedes GLA]