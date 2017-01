Salon de Détroit 2017 : Mercedes-Maybach confirme son futur SUV !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Un SUV particulièrement luxueux et moderne

A l'occasion du Salon de Détroit 2017, Dieter Zetsche, PDG de Daimler, a confirmé les rumeurs au sujet de l'arrivée d'un SUV au sein de la gamme Mercedes-Maybach, qui irait directement affronter le Bentley Bentayga sur le segment des SUV de luxe.

Et ce modèle devrait être inédit, et pas qu'une simple transformation sur la base d'un modèle Mercedes existant comme c'est le cas sur la gamme Maybach actuelle, où l'on retrouve de nombreux dérivés de la Mercedes Classe S. Ce qui permettrait de proposer un SUV inédit sur le marché, selon le patron du design allemand Gorden Wagener : “Mercedes-Maybach est synonyme de luxe moderne. Là où nos concurrents adoptent une approche super-luxueuse plus traditionnelle, notre différence réside dans le fait que le luxe moderne est de meilleur goût”.

Des motorisations "électrifiées" au programme

Lors d'une interview à Auto Express, le vice-président du marketing de Mercedes, Jens Thiemer, a indiqué que l'électrification devrait également arriver au sein de la gamme Maybach : “Nous allons "EQ-iser" nos modèles, car l'électrification va toucher toutes les voitures, et nous devons être prêts. A terme, tous nos produits seront électrifiés, que ce soit sous la forme de motorisations hybrides ou 100% électriques”. Une tendance préfigurée par le récent concept Vision Mercedes-Maybach 6, doté de quatre motorisations électriques délivrant une puissance de 750 chevaux.

Aucune date de lancement n'a été communiquée pour ce futur SUV Mercedes-Maybach, mais il se murmure qu'il devrait être lancé d'ici 2019 : il arrivera alors à point nommé sur un marché des SUV de luxe de plus en plus convoité.