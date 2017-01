Salon de Detroit 2017 : le nouveau Ford F-150 restylé se dévoile

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Malgré la saga du Dieselgate qui fait toujours couler beaucoup d'encre, Ford fait le pari de lancer un moteur tournant au gazole dans son pick-up particulièrement apprécié en Amérique du Nord...





Le Ford F-150 se relooke

Ce nom ne vous parle peut-être pas car le modèle n'est pas commercialisé en Europe, mais outre-Atlantique, le Ford F-150 est une véritable institution, dont l'histoire remonte à 1948. Les pick-ups ont toujours été appréciés en Amérique du Nord, et celui-ci est depuis plus de 40 ans le modèle le plus vendu au Canada et aux États-Unis, toutes catégories confondues !

En 2014, Ford lance la treizième génération de la saga des "F-Series", qui s'offre aujourd'hui un restylage de mi-carrière bien mérité. Au programme : une nouvelle face avant plus agressive, dotée de nouvelles grilles de calandre et de nouveaux feux, de nouveaux boucliers, ainsi qu'un choix de six nouvelles jantes alliage allant de 17 à 22 pouces.

► Voir le Ford F-150 restylé 2017 en photos officielles









A bord, de nouveaux garnissages sont proposés, ainsi que des inserts en fibre de carbone. De nouveaux équipements sont au rendez-vous comme un système de freinage automatique d'urgence avec détection des piétons, un régulateur de vitesse actif, ainsi qu'un nouveau système d'infotainment SYNC 3 compatible Apple CarPlay et Android Auto et doté d'un modem 4G LTE avec point d'accès Wi-Fi embarqué.

Une nouvelle motorisation... Diesel !

Mais c'est sous le capot que se cache l'évolution majeure de ce restylage : alors que le diesel est plus que jamais diabolisé dans nos contrées, allant même jusqu'à être radicalement banni de nos routes, il semblerait que cette énergie se développe en Amérique du Nord... Ironie de l'histoire, le bloc V6 diesel bi-turbo choisi par Ford pour équiper le F-150 est d'origine française !

► Voir le Ford F-150 restylé 2017 en photos au Salon de Détroit









En effet, ce nouveau moteur V6 Power Stroke de 3,0 litres de cylindrée est basé sur le bloc développé en partenariat entre le Groupe PSA et Ford, il y a plus de 10 ans. A son âge d'or, il a équipé les Peugeot 607, Citroën C6, et autres Jaguar S-Type. Délaissé par les marques françaises, il poursuit aujourd'hui sa vie sous une autre forme, avec des promesses identiques : des consommations et émissions moindres que les traditionnels V6 et V8 essence qui sont légion au Pays de l'Oncle Sam. Sa puissance n'a pas été dévoilée, mais il sera couplé à une boîte automatique à dix rapports, et sera complété d'ici 2020 par une motorisation hybride.

Le nouveau Ford F-150 restylé sera commercialisé au second semestre 2017, et est à découvrir au North American International Auto Show, le Salon de Détroit aux Etats-Unis, qui ouvre ses portes du 8 au 22 janvier 2017. L'occasion pour la marque à l'ovale bleu d'annoncer l'arrivée en Amérique du Nord du Ford Ranger en 2019, ainsi que la renaissance du Ford Bronco qui s'annonce pour 2020 !