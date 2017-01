Salon de Detroit 2017 : Les nouvelles Mercedes-AMG GT et GT C Edition 50

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Il y a deux ans, Mercedes confiait de A à Z à AMG la réalisation du Coupé GT. Et à l'occasion du Salon de Detroit, Mercedes a présenté de nombreuses nouveautés pour cette gamme GT.



Des Mercedes AMG GT toujours plus puissantes

Tout d'abord, les nouvelles versions de ces Mercedes gagnent en puissance. Le coupé Mercedes-AMG GT de base qui passe de 462 à 476 chevaux tandis que la version GT S voit sa puissance croître de 510 à 522 chevaux. A noter que la version la plus puissante reste encore la GT R avec 585 chevaux.



Côté design, tous les nouveaux modèles AMG GT bénéficient de la proue et ceci, pour des raisons techniques : permettre aux bolides d'intégrer la technologie Airpanel qui favorise une gestion active de l'arrivée d'air alimentant le moteur. Ainsi, des volets verticaux s'ouvrent et se ferment automatiquement grâce à des petits moteurs électriques, en fonction de la quantité d'air requise pour refroidir le moteur.



Mercedes-AMG GT Edition 50 : l'hommage au préparateur d'Affalterbach

Abordons maintenant l'édition spéciale de la gamme GT. Elle reçoit le nom de GT C Edition 50 pour les 50 ans d'AMG, le préparateur de Mercedes basé à Affalterbach. Avec 557 ch sous le capot, elle trouve sa place entre la Mercedes-AMG GT S (522 ch) et la très exclusive AMG GT R de 585 ch. Ce bolide est doté d'un V8 4.0 birturbo lui permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 s et d'atteindre une vitesse maximale de 317 km/h.



Concernant son look, cette Edition 50 se démarque par une teinte de carrosserie spécifique (grise avec des reflets noirs), des jantes de 20 pouces et des voies arrière élargies. A l'intérieur, cette version hommage à AMG propose une sellerie en cruir spécifique bicolore (« Nappa » soit noir et gris) et une planche de bord surpiquée et un volant en microfibre Dinamica.



Pour toutes les nouveautés dévoilées à Detroit, Mercedes n'a pas annoncé les tarifs. Et d'après les premières indiscrétions, ces modèles devraient être commercialisés avant la fin du premier semestre 2017.



