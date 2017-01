Salon de Detroit 2017 : la Porsche 911 GTS dévoilée

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

C'est l'un des modèles phares du Salon de Detroit : la Porsche 911 GTS qui se décline en trois versions, Coupé, Cabriolet et Targa, et affiche 450 chevaux sous le capot !

Vous en avez l'habitude, la Porsche 911 traverse le temps et multiplie les déclinaisons. Avec le Salon de Detroit 2017, la marque de Stuttgart propose plusieurs nouvelles versions de la GTS.







Un moteur turbocompressé de 450 ch

On ne va pas y aller pas quatre chemins, c'est nouvelle Porsche est une bombe. Sous le capot de la GTS, on trouve en effet un moteur 3.0 litre turbo développant 450 chevaux ce qui la place dans la gamme 911 juste au-dessus de la Carrera S et ses 420 chevaux. Mais surtout, la 911 GTS 2017 est bien plus rapide que sa devancière qui ne disposait que d'un moteur atmosphérique avec 20 chevaux de moins ! Cette 911 GTS 2017 dispose d'une boîte de vitesse mécanique à 7 rapports mais la boîte PDK est disponible en option.



Selon les données du constructeur allemand, la 911 GTS 2017 passe de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes (avec la GTS Coupé) et toutes les versions dépassent les 300 km/h. La déclinaison la plus rapide est bien entendue le Coupé avec une pointe à 312 km/h (avec boîte manuelle).



Un look légèrement différent

Outre cette hausse de puissance, Porsche propose désormais le « Porsche Active Suspension Management » (PASM) de série sur toutes les versions GTS ce qui permet d'abaisser la hauteur de caisse de 10 millimètres.



La 911 GTS 2017 est d'ailleurs plus large que la Carrera et son bouclier avant Sport Design lui confère un look sportif tout en optimisant son aérodynamique. La GTS 2017 se distingue également par des feux arrière fumés une grille d'admission d'air noire satinée et des doubles sorties d'échappement noires.

A l'intérieur, cette sportive se veut plus confortable grâce aux sièges Sport Plus, tendus d'Alcantara, avec les logos GTS sur les appuis-tête. Et comme si cela ne suffisait pas, l'application mobile Porsche Track Precision bénéficie de nombreuses d'améliorations comme l'enregistrement automatique, l'affichage détaillé et l'analyse des données de conduite sur le smartphone du conducteur.



Enfin, concernant son prix, Porsche a uniquement annoncé ceux pour le marché allemand. Les tarifs démarrent à 124.451 euros avec la Coupé deux roues motrices pour atteindre 144.919 euros avec les versions Cabriolet 4 roues motrices et Targa.



