Salon de Detroit 2017 : Volkswagen (re)ressuscite son Combi avec le concept I.D. Buzz

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

L’Arlésienne de retour du fameux Volkswagen Combi se profile une nouvelle fois à travser un nouveau concept-car, l’I.D. Buzz.





Aussi nostalgique que futuriste

Second membre de la famille de concept-cars électriques I.D. (la compacteI.D. du Salon de Francfort évoquait la Golf de demain), ce monospace revisite tous les codes du van préféré des amateurs d’aventures, de road-trip, des hippies ou surfeurs. Le rondouillard monospace né dans les années 50 revient en force dans une exécution 2017 aussi fidèle que dans son époque.

Si le style renvoie inévitablement à son ancêtre, l’I.D. Buzz apporte une double motorisation électrique cumulant 367 chevaux (c’est plus qu’une BMW i8 !) aux batteries 111 kWh autorisant 435 kilomètres en une charge et un 0-100 km/h en 5 secondes. D’importance, l’intérieur offre 6 places aux sièges pivotants afin de configurer un espace optimisé selon l’utilisation, dans l’habitabilité profite des 50 cm supplémentaires en longueur (4,95 m contre 4,45 pour l’original).





Et comme la plupart de vos futures voitures, la conduite autonome est possible. Quant à la commercialisation du futur VW Combi, aucune promesse, mais la plate-forme permettant un tel véhicule n’apparaîtra qu’en 2020.

Si l’I.D. Buzz signe un retour promis pour certains, il faut rappeler que nous n’en sommes pas au premier concept du genre…





L’éternel retour

Dès 2001, le Microbus au design très réussi faisait sensation au Salon de Detroit et Volkswagen annonçait sa production dans les années suivantes. Cependant, l’abandon a été prononcé en 2005, et la rumeur d’une fabrication via Chrysler avec un faciès totalement revu est restée sans suite. En 2012, le Routan a finalement repris l’idée, et la base du Voyager.

Le concept-car Volkswagen Microbus de 2001





Rebelote en 2011, le Bulli fait renaître l’espoir par le biais d’un modèle plus compact, plus rectiligne, mais gardant 6 places dans une atmosphère décontractée et l’aspect bicolore. Et il était déjà électrique, avec ses 300 kilomètres d’autonomie. Et de nouveau sans avenir...