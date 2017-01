Salon de Detroit 2017 : Volkswagen Tiguan Allspace, une version XXL !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

C'est la version XXL du Tiguan que Volkswagen vient de dévoiler au Salon de Detroit. Alors quels sont les principales différences entre le VW Tiguan Allspace et le VW Tiguan classique ?

Presque aussi long que le… VW Touareg

Le Tiguan Allspace est d'abord bien plus long que le Tiguan normal : 4,70 m au lieu de 4,48 m. Du coup, ce Tiguan Allspace se rapproche des dimensions du VW Touareg qui mesure 4,80. L'Allspace est également plus haut (2,79 m) avec un empattement qui gagne 11 cm. Avec ces nouvelles dimensions, l'Allspace offre 6 cm de place en plus au niveau des genoux à l'arrière et 115 litres supplémentaires de volume de coffre. Selon VW, la capacité de chargement du Tiguan Allspace est de 730 litres et peut même atteindre 1.770 litres avec les sièges rabattus.



Mais la principale différence avec la version de base c'est la possibilité d'avoir 7 places au total. A noter que cette configuration ne sera disponible qu'en option sur le marché européen ! Élément important à retenir, en mode 7 places, les dernières places arrière ne sont pas vraiment idéales pour un grand adulte. Elles seront surtout destinées aux enfants.



De 150 à 240 chevaux

Sous le capot, ce Tiguan Allspace s'annonce également plus puissant. Ainsi, VW ne propose pas les motorisations d'entrée de gamme du Tiguan standard. Le Tiguan Allspace bénéficie donc de trois blocs essence (1.4 TSI de 150 ch et 2.0 TSI de 180 et 220 ch) et de trois blocs diesel (2.0 TDI de 150, 190 et 240 ch). Tous les VW Tiguan Allspace seront dotés de série de la transmission intégrale 4Matic, à l'exception des blocs de 150 chevaux.



Enfin, sachez que ce Volkswagen Tiguan Allspace sera exposé en Europe pour la première fois en mars 2017 à l'occasion du Salon de Genève. Sa commercialisation est prévue pour le second semestre 2017 avec un tarif de base aux alentours de 30.000 euros en Allemagne.



