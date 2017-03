Salon de Genève 2017 : 1ère scène pour la nouvelle Seat Ibiza

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

La Fiesta est à Ford ce que l'Ibiza est à Seat, c'est-à-dire, incontournable. Dans la même optique que son concurrent américain, le constructeur espagnol relooke sa mythique citadine. Et tout comme lui, il a choisi la scène du 87ème salon de Genève pour faire danser pour la première fois la nouvelle mouture de son Ibiza.



Leeeeeeon !

Si cette cinquième génération vous semble familière, c'est normal. Croisée à la Leon, l'air de famille est évident. Afin de se détacher de sa consœur, la marque a davantage mis l'accent sur les angles, les nervures de profil et sur les optiques triangulaires. Par rapport à sa devancière, cette version se veut plus courte (-2 mm), plus basse (- 1 mm) mais plus large (+87 mm). Résultat, l'Espagnole offre plus d'espace à ses passagers. Autre point également amplifié, le coffre. Ce dernier se compose de 355 litres, soit 63 litres de plus que la version précédente.

► Voir les photos de la Seat Ibiza 2017





Palette de motorisation

Seat ibiza millesime 2017 embarque sous son capot pas moins de 7 motorisations. L'entrée de gamme se fera avec le 3 cylindres essence 1 litre TSI proposé en versions 95 ch et 115 ch auquel viendra s'ajouter le nouveau quatre-cylindres 1,5 litre TSI de 150 ch (arrivée 2017) et un bloc 1 litre TSI de 90 ch au gaz naturel est même annoncé. Les adeptes du diesel auront quant à eux le choix entre 3 puissances sur le 1,6 litre TDI : 80, 95 et 110 ch.

Ce dernier cru de la Seat Ibiza viendra s'installer dans les concessions de l'hexagone pour le mois de juin 2017. Développée sur la plateforme MQB A0 du groupe Volkswagen, elle sera proposée uniquement en 5 portes avec au menu, quatre niveaux de finitions : Référence, Style, FR et XCellence. On espère que Seat ne tardera pas à annoncer le prix de sa citadine, qui selon notre estimation devrait s'aligner sur celui de ses rivales Clio, 208 ou encore C3, soit environ 13.000€.