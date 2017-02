Salon de Genève 2017 : Alpina présentera la B5

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Alpina, le constructeur allemand spécialiste des BMW, exposera au Salon de Genève 2017 les B5 et B5 Touring, basées sur la dernière Série 5 dévoilée en septembre dernier au Mondial de Paris.

Alpina, constructeur dévoué à BMW et aux véhicules hautes performances, apportera deux nouveautés, avec les B5 et B5 Touring, au prochain salon de Genève.





Plus de 600 chevaux

La Série 5 ne vous suffit déjà plus ? Préparez votre voyage pour la Suisse. Le fameux constructeur de Buchloe y proposera sa dernière-née, également déclinée en version break. Et pour ne pas faire de déçus, la firme devrait y greffer le bloc V8 4,4L bi-turbo déjà installé sur la B7, et capable de développer 608 chevaux.





A titre de comparaison, la puissance de la BMW M550i xDrive plafonne à 462 chevaux. Cette Alpina B5 va donc se rapprocher significativement des performances de la future M5…

Audi RS6 dans le viseur de la Touring

Mieux, la version Touring, attendue dans la foulée, devrait venir jouer des coudes avec les deux autres breaks surpuissants du marché : l’Audi RS6 et la Mercedes-AMG 63 S. Esthétiquement, en revanche, la firme s’est abstenue de dévoiler les quelques retouches, le teaser publié montrant la berline ultra-sportive jouer sur la neige sous un épais camouflage. Il faudra donc patienter jusqu’au 9 mars prochain, date d’ouverture du prochain Salon de Genève.