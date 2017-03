Salon de Genève 2017 : AMR, la sous-marque sportive d'Aston Martin

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Aston Martin lance AMR, une nouvelle branche sportive dédiées aux véhicules route et sur piste au salon de Genève 2017 au travers de deux séries limitées des Rapide et Vantage Pro, accompagnant l'hypercar Valkyrie.

Fans et clients d'Aston Martin vont être ravis ! C'est au salon de Genève 2017, théâtre des nouveautés automobiles, que le constructeur de Gaydon annonce la création d'une nouvelle corde à son arc. Voici AMR, pour Aston Martin Racing, un trait d'union entre le sport automobile et la route via la déclinaison endiablée des modèles de la marque anglaise. Pas de doute à avoir, ces trois lettres vont en dire long. La preuve avec les deux concepts mis sous les projecteurs sur le stand de l'entité : la Rapide AMR et la Vantage AMR Pro.

Faites du bruit avec la Rapide AMR

Pour commencer les hostilités, penchons-nous sur celle que l'on appelle d'ores et déjà "Rapide AMR". Prévue pour la route, l'Anglaise opte pour une robe aux couleurs conventionnelles. La touche racing se fait remarquer par cette bande à la couleur verte (British Racing Green). Équipé de jantes 21 pouces, l'engin arbitre également un diffuseur arrière redessiné mais aussi une calandre élargie. Mais évidemment, c'est pas sur le style que les aficionados attendent Aston Martin mais bien sur les caractéristiques. Sous le capot, la Rapide AMR embarque avec elle un V12 6 litres fort de 600 ch litres capable d’atteindre une vitesse de pointe de 336 km/h. Bref, pas de quoi passer inaperçu à bord de l'une des 210 exemplaires prévus par la marque.

Une pistarde qui a mangé du lion

Deuxième née sous la griffe AMR, voici la Vantage AMR Pro. Une pistarde poussée à l'extrême très largement inspirée de la Vantage V8 GT3 du championnat d'endurance WEC. Résultat, avec son moteur V8 développant la bagatelle de 507 ch, elle endosse l’écharpe de la plus puissante Vantage V8 jamais produite par le constructeur. Elle ne sera réservée qu'à une infime poignée de privilégiés puisque Aston Martin n'en produira que 7 unités. Son développement est quant à lui confié au département Q à qui l'ont doit - entre autres - la Vantage GT12 ou encore la Vantage GT8.

Appelez-la Valkyrie

Autre concept à faire parler de lui sur le stand du constructeur de Gaydon, la Valkyrie. Connu jusqu'ici sous le nom de "AM-RB 001" - que vous pouvez donc rayez -, le concept hybride qui annonce le futur modèle de la marque emprunte donc son nom au dieu romain du feu. Couplé à un système électrique, la Valkyrie est garnie d'un moteur V12 piqué par 1.000 ch ! Côté production, 175 exemplaires seront développés. Parmi eux, 25 cavaleront sur piste et d'autres seront des voiture de route.

Aston Martin pourra par ailleurs compter sur Michelin. Le fabricant de pneus a confirmé son partenariat pour rejoindre le programme de développement de l'hypercar.