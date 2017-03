Salon de Genève 2017 : Arteon, la nouvelle berline de Volkswagen

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

La liste des nouveautés automobiles au salon de Genève 2017 ne cesse de s'étoffer. Preuve en date avec Volkswagen. La firme allemande fait partie des constructeurs qui ne sont pas venus les mains vides à l'événement Suisse. Sur son stand, une nouvelle progéniture prend son premier bain de foule. Il s'agit de l'Arteon, une berline 5 portes à la ligne de coupé qui vient remplacer la Passat CC.

Classique mais...

Le véhicule, qui s'expose sous plusieurs coloris (rouge, jaune, blanc), inaugure les nouveaux coups de crayon de Volkswagen. Au programme : un capot plongeant, une calandre imposante liée aux feux à LED "3D" ou encore, une poupe arrière lui donnant presque une allure "fastback"

► Voir les photos de la Volkswagen Arteon





A bord, place à un style épuré mais classique. L'Arteon embarque un tableau de bord digitalisé, complété par un écran centrale. Volkswagen offre aux passagers arrière un espace aux jambes et une garde de toit agréable. Passons au coffre qui propose un volume allant de 563 à 1.557 litres.

Parmi les technologies disponibles, l'automobiliste pourra compter sur le régulateur de distance (qui prend en compte les limitations de vitesse et la géolocalisation), des feux directionnels ainsi que sur l'Emergency Assist. Kesako ? Si le conducteur rencontre un quelconque problème de santé, le système déplacera la voiture sur la voie de droite (si la circulation le permet) et immobilisera le véhicule.

6 motorisations

Sous le capot, la remplaçante de la Passat CC est équipée de 6 motorisations (3 essence et 3 diesel) dont la puissance est comprise entre 150 et 280 ch. La transmission intégrale 4Motion et la boîte à double embrayage à 7 rapports de référence viennent finir l'Arteon.

Attendue pour cet été, la berline sera proposée en finition Elegance et R-Line. Avec cette avalanche d'information, il ne nous reste plus qu'à attendre le prix qui devrait être aux alentours des 34.000€.

[ Vidéo : La Renault Talisman face à la Volkswagen Passat ]