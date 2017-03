Salon de Genève 2017 : Audi dégaine sa RS5 Coupé

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

La pluie de nouveauté continue de tomber dans les allées du salon de Genève 2017. C'est fois, c'est au tour d'Audi. Pour venir épauler son Q8 sport conceptsur son stand, le constructeur allemand peut désormais compter sur la nouvelle RS5 Coupé. "La nouvelle Audi RS 5 Coupé est le coupé grand tourisme de la gamme RS Audi Sport alliant élégance et performance pour une utilisation quotidienne optimale" annonce Stephan Winkelmann, PDG d‘Audi Sport.

Exit le V8 !

Sur le papier, le V8 tire sa révérence pour faire place à un V6 biturbo poussé par 450 ch et délivrant un couple de 600 Nm. "Le moteur V6 biturbo a été nouvellement développé afin de fournir plus de performance tout en étant plus efficient" souligne Stephan Winkelmann. La dernière née de la marque aux anneaux a donc la ferme intention de venir chatouiller de plus près la BMW M4 (431 ch) et autre Mercedes-AMG C63 Coupé(476 à 510 ch ch). Côté performance, cette RS5 se targue de réaliser l’exercice du 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes.

► Voir les photos de l'Audi RS 5 Coupé 2017





Du muscle !

En plus d'un régime strict lui permettant de perdre 60 kg sur la balance par rapport à la génération précédente, le bolide s'est taillé des tablettes de chocolat notamment avec la présence d'ailes bodybuildées. La signature lumineuse biseautée nous plonge sur son imposante calandre en "nid d'abeille". Mention spéciale à l'arrière avec une double sortie d'échappement !

Les portes refermées, la sportivité s'annonce avec des sièges baquets - fait de cuir perforé avec des surpiqûres en forme de diamant (attention, on ne plaisante pas chez Audi!) -. La console centrale accueille un écran tactile. Le conducteur pourra également compter sur l'affichage tête haute et pas moins de 30 systèmes d'aide à la conduite.

L'Audi RS 5 Coupé nouvelle génération est prévue - en Europe - pour le mois de juin 2017. Cette dernière sera disponible à partir de 80.900€ outre-Rhin, soit environ 85.000€ pour l'hexagone.

Présentée au salon de Détroit 2017, l’Audi SQ5 TFSI vient prêter main forte à la RS 5 Coupé et au Q8 sport conceptla RS 5 DTM, RS 3 Sportback et l'A5 Sportback g-tron.

[vidéo : Audi RS5 Cabriolet 2013]