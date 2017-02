Salon de Genève 2017 : BMW M240i par AC Schnitzer

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

C’est pas tous les jours que l’on a 30 ans et ça, le préparateur AC Schnitzer l’a bien compris. Pour son anniversaire, l’entreprise lance une édition spéciale ACL2S basée sur la BMW M240i. Un cadeau à déballer pour Genève 2017.

Pour fêter comme il se doit ses 30 printemps, le préparateur allemand AC Schnitzer s’est octroyé un petit plaisir. 1 an après avoir dévoilé son majestueux ACL2, l’entreprise lance une édition spéciale anniversaire baptisée "ACL2S". Un nouveau jouet basé sur la BMW M240i et qui sera mis sous les projecteurs à l’occasion du salon de Genève 2017.

[Vidéo : AC Schnitzer ACL2, 570 chevaux]





Dopé de 400 ch

Contrairement à l’actuelle M240i qui embarque sous le capot un moteur 3 litres puissant de 340 ch, cette nouvelle version plus généreuse offre à son conducteur la bagatelle de 400 équidés grâce notamment à un nouvel échappement. En outre, pour obtenir davantage de performance, AC Schnitzer a inclus sur sa progéniture un kit de suspension RS. Entièrement réglable, le futur acquéreur pourra ajuster la hauteur, la compression et le rebond du véhicule.

► Voir les photos de la ACL2S





Refermons la page des technicités pour s'attaquer aux lignes de l’Allemande. Visuellement, cette mouture ACL2S reprend l’ADN du modèle de série avec évidemment, quelques nouveaux détails. Au menu : un kit de 10 pièces de fuselage qui comprend - entre autres - des spoilers avant et des ailes latérales en carbone. Le bolide est également équipé d’un spoiler de toit arrière. Jumelé aux ailes latérales arrière - en carbone -, le tout permet d’améliorer la tenue de route du véhicule et ainsi, accentuer son côté sportif.

En option...

Une panoplie d’option vient se rajouter à cette nouvelle version. Comptez sur une extension "V-Max" de 280 km/h et une pluie d’indication technique (la température de l’huile, de la pression de suralimentation etc.). Au programme également, des jantes de 19 pouces bicolore et des évents de capots (pour la ventilation du moteur) seront disponibles. A l’intérieur, vous pourrez même demander une finition cuir.

Au total, AC Schnitzer produira 30 modèles de son édition limitée "ACL2S" à hauteur de 35.000 € pour le montage de son kit en intégralité. Bien évidemment, cela exclut le prix de base de l’actuel modèle (41.912€).