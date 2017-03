Salon de Genève 2017 : Brabus offre 850 chevaux au Classe G

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Le monstrueux Classe G63 de Mercedes vient de passer entre les mains de Brabus. Et forcément, ça envoie du lourd !



850 chevaux !

La version standard du Mercedes G63 AMG proposait un V8 de 571 chevaux. Ce n'était pas assez aux yeux de Brabus qui a tout simplement porté la puissance à 850 chevaux grâce à un V8 6.0 biturbo fait maison ! Du coup, le 4x4 passe de 0 à 100 km/h en 4 secondes et peut atteindre la vitesse maximale de 260 km/h !



Bien évidemment, avec une telle puissance, il faudra souvent s'arrêter à la pompe : la bête consomme 22,7 litres au 100 en ville et 13,7 litres au 100 en dehors des sentiers battus.

De nombreux équipements

Concernant la livrée du véhicule, vous pouvez opter différentes variantes de noir avec l'"Obsidian Black-Mettalic" ou la "Nappa porcellain". Un kit Widestar comprenant de nouveaux pare-chocs avant et arrière, des jantes de 23 pouces est également disponible. Quant à la suspension BRABUS Dynamic Ride Control, elle accroît les capacités de franchissement du véhicule.

A l'intérieur, c'est Byzance ! Brabus fait la part belle au cuir puisqu'il est possible de tout avoir dans cette matière (tableau de bord, sièges, tapis de sol, etc.). La touche Brabus c'est également d'ajouter deux tablettes repliables mécaniquement à l'arrière, des écrans pour regarder la télé ou des DVD, une zone de recharge pour son iPhone, un porte-gobelets chauffant et une glacière, ce qui est toujours pratique si on part à l'aventure.



Cerise sur la gâteau, mais on n'est pas obligé d'aimer, des LEDs ont été incrustés à différents endroits de la carrosserie ce qui donne un côté « bling bling » à ce 4x4. Le hic, c'est que cela n'aura pas vraiment d'utilité une fois le véhicule recouvert de boue.



Et si jamais vous êtes intéressé par cette version ultime du G63 AMG, sachez qu'il vous faudra débourser pas moins de 453.167 euros !



