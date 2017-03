Salon de Genève 2017 : C-Aircross, le concept hétéroclite de Citroën

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Aucun constructeur n'échappe à la mode du SUV, pas même Citroën. La firme plutôt connue pour posséder un catalogue de citadines et de berlines, tente de jouer sur un nouveau terrain, celui des SUV urbains. C'est avec son pion baptisé "C-Aircross Concept" que la marque tricolore s'engage sur cet échiquier géant. Précurseur du prochain C3 Aircross, la marque aux chevrons fait briller son concept dans les allées du salon de Genève 2017.

La base : les Airbumps !

L'occasion de passer au peigne fin ledit véhicule, qui, sans grande surprise reprend l'ADN du C4 Cactus et de la récente C3. En effet, vous aurez reconnu entre mille les fameux "Airbumps", nouvelle signature de Citroën. Mesurant 4,15 mètres de long pour 1,74 mètre de large et 1,63 mètre de haut, il est plus long (20 cm de plus) et plus haut (10 cm de plus) que l'actuelle C3. Comme sur cette dernière, les feux avant à LED s'unissent à la calandre. Afin de lui donner un profil de baroudeur, le concept C-Aircross dispose de sabots de protections avant et arrière et de jantes 18 pouces.

Les portes antagonistes refermées, place à une surface vitrée égayée par un toit ouvrant panoramique. L'habitacle abrite également l’affichage tête haute couleur, un volant mono branche, la rétro-vision par caméra ou encore la recharge des smartphones par induction. Le tout est agrémenté par un écran tactile de 12 pouces et d'une large console de rangement.

► Voir les photos du Citroën C-Aircross Concept





Sous le capot ?

La question de la motorisation subsiste encore. On aurait pu croire que Citroën nous dévoile les performances et les caractéristiques de son concept-car à l'occasion de l'événement Suisse, mais non. Il faut pour le moment se contenter d'hypothèse. Sans doute que le prototype pourrait embarquer un moteur 1,2 litre essence "Puretech" de 130 ch.

Surprise...

Inutile de préciser que la concurrence attend de pied ferme ce petit nouveau. Le constructeur tricolore semble armé pour venir titiller le Renault Captur, le Nissan Juke ou autre Peugeot 2008. Mais il se pourrait bien que le futur C3 Aircross soit épaulé par le C5 Aircross. Confirmé par le constructeur, ce SUV serait présenté par Citroën à l'occasion du salon de Shanghai 2017 (du 21 au 28 avril).