Salon de Genève 2017 : C’est quoi cette Fittipaldi Motors EF7 Vision GT par Pininfarina ?

Prototype de course développée par le studio italien Pininfarina et l’ex-champion de F1 et Indycar brésilien Emerson Fittipaldi, cette EF7 Vision Gran Turismo de 600 chevaux sera destinée à seulement 39 heureux propriétaires profitant d’un service personnalisé.

Grandement inspirée du concept-car H2 Speed de Pininfarina, cette EF7 prend des airs d’hypercar, avec un cockpit très avancé, une structure monocoque intégralement en fibre de carbone pour un poids autour des 1.000 kg, avec moteur central arrière V8 atmosphérique positionné très bas sur le châssis et lâchant près de 600 chevaux, pour un 0-100 km/h sous les 3 secondes. L’original aileron avant en hauteur - un peu comme sa F1 Lotus de 1974 - pourrait être conservé au terme du développement de la voiture.

La perfection pour motto

Plus qu’un énième supercar dédié à la piste, l’EF7 Vision GT sera personnalisable par son pilote, avec un siège moulé spécifique, une couleur Pantone sélectionnable, et diverses options du cockpit restant à préciser. Emmerson Fittipaldi a voulu la perfection pour sa voiture, qui transmettrait n’importe quelle imperfection de la route au conducteur, pouvant conduire le plus proche de l’idéal grâce au bloc atmosphérique, plus agréable à piloter selon le champion. Il a également décidé de la distribution du poids 52% avant-48% arrière identique à la Ferrari 458 Italia, la meilleure sportive selon le Brésilien.

Rappelons que l’expérience d’Emerson Fittipaldi n’est pas négligeable : 39 victoires et 2 titres de champions du monde en Formule 1 (1972-1974), ainsi qu’un titre de champion Indycar (1989) dont 2 trophées aux célèbres 500 Miles d’Indianapolis.

► Voir les images de la Pininfarina Fittipaldi EF7





Service aux petits oignons

Le service serait aussi pointu que le bolide : “Si la voiture se plante sur un circuit à Hong Kong et que les suspensions avant sont abîmées, en 2 jours elles seront livrées” raconte Fittipaldi dans une de ses vidéos. L’équipe HWA basée à Stuttgart (Allemagne) sera en charge de construire la voiture et permettra aux clients d’assister à la production mais aussi à des week-end de courses de DTM (championnat de tourisme allemand) en VIP. Des évènements types rassemblement sur circuit à l’instar des Corse Clienti de Ferrari seront organisées sur différents continents, le Fittipaldi Racing Club prenant tout en charge où le propriétaire “n’aura plus qu’à ramener son casque et piloter”.

La Fittipaldi EF7 sera produite à 39 exemplaires, un chiffre choisi en raison du nombre de victoires remportées par le Brésilien en Formule 1. Pas de prix ni de début de production n’ont été indiqués pour le moment, mais la version virtuelle devait être disponible rapidement dans le jeu Gran Turismo Sport.