Salon de Genève 2017 : Chevrolet dévoile un teaser de la Camaro Track Concept

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Le groupe General Motors a cédé ses activités européennes -exclusivement développées par Opel et son jumeau britannique Vauxhall- à PSA. Mais pour conserver une présence sur le marché du Vieux Continent, le géant américain a anticipé. Au Salon de Genève 2017, il dévoilera un premier aperçu d’une Chevrolet Camaro inédite, nommée Track Concept. La marque de Détroit vient d’ailleurs d’en publier un premier teaser.





Même moteur que la ZL1 1LE ?

Cette déclinaison, principalement destiné aux « Track Days » (comprenez « jours de circuit ») devrait se baser sur la version SS et hériter de performances similaires à la ZL1 1LE récemment révélée. Reste à savoir si elle adoptera en son cœur le même moteur V8 6,2L LT4 capable de développer 659 chevaux…

Une bête de circuit homologuée route

Hormis ce bloc, des jantes de 20 pouces, des pneus plus larges, un châssis optimisé, un centre de gravité abaissé d’une trentaine de millimètres, des artifices aérodynamiques (spoiler, lames) et des freins revus par la référence Brembo devraient en faire une bête de course homologuée route. Pour le moment, Chevrolet s’est abstenu d’en dire plus sur ce modèle, qui sera exposé aux côtés des Camaro V8, Corvette Z06 ou encore Corvette Grand Sport sur les estrades suisses.