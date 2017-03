Salon de Genève 2017 : Le concept fou de Sbarro

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

La promo 2016-2017 de l'école Sbarro était particulièrement inspirée cette année. Les élèves ont profité du Salon de Genève pour présenter le Mojave, un incroyable prototype de hot-rod.



Un hommage à l'Amérique

Réalisé en l'espace de quelques semaines avant le Salon, le Mojave est un hommage aux États-Unis d'Amérique. Il y a tout d'abord le nom, Mojave, en référence au désert américain éponyme. Et le bolide de Sbarro est un hot-rod, un véhicule typique de l'Amérique des années Trente. Le Mojave respecte ainsi le look des hot-rods avec une garde au sol très faible, un pare-brise abaissé et de larges roues apparentes.

Sous le capot, les élèves sont fidèles à l'esprit hot-rod avec un V8 4.0 L développant 296 chevaux. Mais le V8 ne vient pas du pays de l'Oncle Sam ! Il s'agit en effet du bloc de la mythique Jaguar XK8.

A l'occasion du Salon de Genève, Sbarro expose également un étrange véhicule à trois roues, le Tracto-Sphere, propulsé par un moteur 300 cm3 de chez Kawasaki. Enfin, le Pendo-Traction est un « trike » avec un moteur 650 cm3 de KTM.

