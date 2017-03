Salon de Genève 2017 : Le Crossland X se trémousse sur le stand d'Opel

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Lui c'est le Crossland X. Après s’être dévoilé dans une série de cliché, le dernier né sous X du constructeur Opel, exhibe ses nouvelles lignes sous les projecteurs du salon de Genève 2017. Fruit des fiançailles (avant le mariage) entre General Motors et le groupe PSA, le nouveau SUV prendra le relais de l'Opel Meriva et se veut plus urbain et familiale.

Double masque

Une calandre et des lignes de flanc creusées empruntées à l'Opel Insignia, l'esprit baroudeur à la sauce Mokka X, ou encore le jonc supérieur chromé des vitres latérales de l'Opel Adam, pas de doute, le sang Opel coule dans les veines de se Crossland X. A mi-chemin entre une citadine et un monospace, le Crossland X mesure 4,21 mètres de long, 1,76 mètre de large et 1,59 mètre de haut. A titre de comparaison, les dimensions sont inférieures à la Mokka X (-7 cm), plus court (-16 cm) mais plus haut (+10 cm) que l'Astra.

► Voir les photos de l'Opel Crossland X





A bord, Opel équipe son SUV d'un écran tactile de 8 pouces le tout est assaisonné d'une panoplie d'équipements embarqués. Au menu : projecteurs full LED, l'affichage tête haute, la caméra de recul panoramique 180°, l'Advanced Park Assist, le freinage automatique d'urgence (avec alerte de collision), lecture des panneaux de signalisation, la surveillance d'angle mort, l'accès et démarrage sans clé, ou encore le volant et le pare-brise chauffants.

Et la motorisation ?

Sous le capot, Opel fait durer le mystère. Il n'était apparemment pas question de révéler cette spécificité à l'occasion de l'événement Suisse. En sachant que la motorisation sera empruntée au Groupe PSA, nul doute que nous devrions retrouver un moteur essence 1 litre "PureTech", moteur diesel "BlueHDI" compris entre 92 et 110 ch ainsi qu'une motorisation GPL. Le cousin du futur C3 Picasso arrive pour l'été 2017 au prix de 18.500€ environ.

La sortie du Crossland X s'inscrit dans le projet "7 en 17" du constructeur. Ce dernier a pour ambition de lâcher 7 nouveautés sur le marché automobile au cours de l'année 2017. En plus du SUV, Opel accueillera l'Insignia Grand Sport, l’Insignia Sports Tourer, le Grandland X, puis l'Ampera-e et ses 520 km d'autonomie.