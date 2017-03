Salon de Genève 2017 : Dendrobium, un supercar électrique de 1.500 chevaux !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Si Singapour accueille la Formule 1 depuis 2008, on ne peut pas vraiment dire que ce pays possède une tradition automobile. Pourtant, dans la cité-état, le constructeur local Vanda Electrics vient de présenter au Salon de Genève une supercar : la Dendrobium.



Avec l'aide de Williams !

Alors que vaut ce bolide qui vient de l'Asie du Sud-est ? Tout d'abord, sachez que Vanda Electrics s'est associé à Williams Advanced Engineering, une branche de l'écurie de Formule 1, spécialisée dans la technologie électrique.



Côté look, cette supercar se veut spectaculaire : L'arrière est très pointue à son extrémité et est séparée des ailes par les suspensions à double triangulation comme sur les monoplaces ou les prototypes des 24 Heures du Mans. C'est sans doute-là que se manifeste le plus l'apport de Williams. La coque est en carbone et il n'y a que deux places à bord. Coquetterie, le siège passager est noir tandis que celui du conducteur est rouge.

1.500 chevaux sous le capot !

Côté performance, on ne peut que se fier aux données du constructeur. Selon lui, le moteur électrique développe 1.500 chevaux et la Dendrobium peut ainsi passer de 0 à 100km/h en 2,7 secondes et atteindre la vitesse maximale de 320km/h. Quant à son autonomie, le fabricant annonce pas moins de 400 km.



« Nous avons hâte de voir les réactions avec la Dendrobium. Cette hypercar électrique est peut-être seulement un concept pour l'instant, mais nous avons l'intention de la lancer en production », a déclaré Larissa Tan, la directrice générale de Vanda Electrics. Si tel est le cas, le bolide pourrait être commercialisé à partir de 2020.