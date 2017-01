Salon de Genève 2017 : Dendrobium, une nouvelle hypercar 100% électrique

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Un prototype d'hypercar 100% électrique qui s'annonce déjà redoutable...





Une hypercar venue de Singapour

Dendrobium est le nom d'un genre d'orchidée provenant de Singapour, et a été choisi par la société singapourienne Vanda Electrics pour sa première hypercar, dont les portes se déploient tels les pétales d'une fleur afin de permettre aux occupants de monter à bord.

Dévoilée dans cette vidéo-teaser, la Dendrobium surfe ainsi sur la vague des véhicules électriques particulièrement performants, initiée par Tesla, Faraday Future, Rimac ou encore Lucid Motors, dans une forme encore plus extrême. Si vous n'avez jamais entendu parler de Vanda Electrics, rassurez-vous : le constructeur est inconnu dans nos contrées et ne propose pour l'instant qu'un mini scooter et une camionnette électriques.







Une collaboration avec Williams

Ce nouveau projet d'hypercar est bien plus ambitieux, et pour cela, le constructeur a dû faire appel à un partenaire stratégique. En effet, Vanda s'est associée à Williams Advanced Engineering, un poids-lourd de la Formule 1 qui a déjà contribué avec plusieurs constructeurs dans des projets spéciaux comme la Nissan GT-R Nismo, ou encore le concept Jaguar C-X75. La société britannique intervient comme partenaire technique pour le développement de la Dendrobium, dans l'optique d'une potentielle commercialisation.

Aucun détail technique n'a encore été dévoilé officiellement, à part que l'intérieur est revêtu de cuirs provenant de chez Bridge of Weir Leather, un fournisseur écossais qui équipe Aston Martin, McLaren et Jaguar, gage de qualité et de raffinement. Selon les rumeurs, la Dendrobium offrirait une puissance de pas moins de 1.000 chevaux, pour un 0 à 100 km/h abattu en moins de 3 secondes... Nous devrions en savoir plus d'ici le Salon de Genève, qui ouvrira ses portes du 9 au 19 mars 2017.