Salon de Genève 2017 : Ferrari 812 Superfast, puissance infernale et fin d’une ère

Par Matthieu LAURAUX

Avec un style encore plus agressif et le record de puissance pour un moteur atmosphérique, la 812 Superfast dévoilée à Genève pourrait être la dernière d’une ère avant l’arrivée des hybrides au sein de Ferrari.

Chaque Salon de Genève révèle sa nouvelle Ferrari. Pour l’édition 2017, c’est une 812 Superfast, qui au-delà de ses performances et de son style, recèle un statut spécial.

Futur collector ?

Autant le dire tout de suite, cette Ferrari pourrait celle qui s’arracherait le mieux, en tous cas auprès des puristes désireux de posséder ce qui serait la dernière voiture Ferrari à moteur 100% atmosphérique. Car avec son 6,3 litres porté à 800 chevaux, cette 812 Superfast n’est pas seulement la remplaçante de la F12berlinetta, mais surement le dernière du genre avant l’arrivée massives des hybrides. Il faudra bien suivre son temps, même la F1 - et donc la Scuderia - s’étant convertie au V6 électrisé depuis 2014, et l’hypercar LaFerrari ayant déjà goûté au V12 hybride depuis 2013.

Hurlant jusqu’à 8.000 tr/minute et envoyant son couple de 418 Nm dès 3.500 tr/min, ce moteur V12 vient entraîner les roues arrières via une boîte spécifique double embrayage 7 rapports, et une direction électrique. Les performances sont encore plus impressionnantes que la F12tdf de 2015, avec un 0-100 km/h en 2,9 secondes, une Vmax au-delà des 340 km/h, le tout grâce à un poids n’ayant pas augmenté (1.525 kg).

Réponse à la Lamborghini Aventador S, cette Ferrari 812 Superfast dispose d’une nouvelle rivale britannique, la McLaren 720S qui fera jouer son poids plume à quelques dizaines de mètres du stand de ce Salon de Genève 2017, ouvrant au public du 9 au 19 mars. Prix estimé : 300.000 euros.