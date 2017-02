Salon de Genève 2017 : Fraîchement teasée, la Ford Fiesta ST arrive très bientôt

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Plusieurs semaines après avoir présenté la septième génération de la Fiesta, Ford s’apprête désormais à révéler sa version plus musclée.





Deux jours !

Au jeu du teasing, le constructeur américain a opté pour la carte de la timidité. Même si elle a choisi la vidéo plutôt que la simple photo, la marque à l’Ovale bleu n’a laissé transparaître que quelques images furtives de la ST, dérivée sportive de la citadine la plus vendue en Europe ces dernières années. Dans ce court clip, mettant aux prises le petit bolide avec un BMX, il faudra donc se contenter de noter le rendez-vous de sa présentation officielle, fixé pour le… 24 février !





Le moteur 4 cylindres remplacé ?

Ces premiers petits aperçus laissent déjà deviner un nouveau kit carrosserie et de nouvelles jantes. Le reste, notamment sa motorisation, n’est que spéculation, même s’il se murmure que le bloc 4 cylindres d’1,6L pourrait être poussé au-delà des 210 chevaux, contre 200 actuellement.

D’autres rumeurs évoquent un remplacement de ce moteur par le bloc 3 cylindres d’1,0L turbo. Ici, le downsizing et la perte de poids devrait alors apporter plus de précision à la conduite. Et la rendre encore plus forte face à ses concurrentes, les Peugeot 208 GTI et Renault Clio RS. On en saura plus dans deux jours.