Salon de Genève 2017 : Le futur Citroën C5 Aircross confirmé… pour Shanghai

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Jusqu'ici, Citroën s'était associé à Mitsubishi pour fabriquer ses SUV, les C-Crosser et C4 Aircross. Mais Citroën veut voler de ses propres ailes, surtout que Mitsubishi a été intégré au sein du groupe Renault-Nissan en octobre 2016. Et c'est Linda Jackson elle-même, sur son compte Twitter, qui a dévoilé le Citroën C5 Aircross !





Inspiré du Citroën Aicross

La directrice générale de Citroën a en effet révélé les deux premiers croquis du futur SUV de la marque aux chevrons. Comme on peut le voir avec les deux dessins, le Citroën C5 Aircross s'inspire du concept-car Citroën Aircross dévoilé en avril 2015 au Salon de Shanghai.

Puisque Citroën a décidé de se passer des services de Mitsubishi, il y a fort à parier que le Citroën C5 Aircross aura la même plateforme que Peugeot 3008 mais aussi les mêmes motorisations.



Une forte concurrence

On peut également supposer que le Citroën C5 Aircross sera fabriqué en France, et plus particulièrement à Rennes, usine du groupe PSA produisant déjà les Peugeot 5008 et Citroën C5.

Selon les premières rumeurs, le C5 Aircross devrait être présenté lors du Salon de Shanghai, qui se déroulera en avril 2017. Un choix logique puisque la Chine raffole des SUV. Mais n'oublions pas que sur le marché européen, il fera également face à une forte concurrence avec le Peugeot 3008, le Renault Kadjar, le VW Tiguan et le Nissan Qashqai.

A ce sujet, le Citroën C5 Aircross devrait être commercialisé à partir de l'automne 2017 en Chine avant d'arriver un an plus tard sur le marché européen.



