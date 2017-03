Salon de Genève 2017 : Goodyear dévoile un pneu sphérique ultra futuriste !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Le Salon de Genève n'est pas seulement le rendez-vous des constructeurs. Les entreprises liées à l'industrie automobile sont également présentes à l'image des manufacturiers. Et cette année, Goodyear a fait sensation en dévoilant le pneu du futur : l'Eagle 360 Urban.



Un pneu sphérique intelligent

L'arrivée prochaine des voitures autonomes s'accompagne aussi d'une révolution dans la conception de ces véhicules. Ainsi, pour garantir au maximum l'autonomie, et donc la sécurité, Goodyear vient de présenter un concept de pneu intelligent et connecté.



Concrètement, comment ça marche, enfin, nous devrions plutôt dire, comment ça roule ? L'Eagle 360 Urban est doté de nombreuses alvéoles qui sont en réalité des capteurs capables de recueillir des informations sur le climat, l'état de la route et de son propre état d'usure, le tout en temps réel. Et grâce à l'intelligence artificielle, le pneu peut choisir le meilleur comportement à adopter.



Un pneu bionique auto-réparant

Cela est possible grâce au revêtement du pneu qui est une peau bionique basée sur le principe de la peau humaine ! Cette peau bionique peut se dilater ou se rétracter grâce à des impulsions électriques envoyés dans les couches se trouvant sous la surface du pneu et fonctionnant comme des muscles.



De plus, et c'est là le côté révolutionnaire de ce pneu, il peut s'auto-réparer : si la peau bionique est endommagée, les capteurs localisent le problème. L'Eagle 360 Urban pivote pour que l'endroit abîmé ne soit plus en contact avec la route et débute son auto-réparation !



Enfin, comme les voitures d'aujourd'hui ne sont pas conçues accueillir des pneus sphériques, Goodyear a proposé aux étudiants de l'Ecole de design de Valenciennes (ISD RUBIKA) de concevoir et développer un concept-car pour l'Eagle 360 Urban. C'est ce véhicule que l'on eut voir dans la vidéo officielle du manufacturier : il porte le nom de RUBIKA Vision UMOD et est une réponse aux besoins de la mobilité du futur.



