Salon de Genève 2017 : FE Fuel Cell Concept, le SUV hydrogène à la sauce Hyundai

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Si les nouveautés fusent au salon de Genève 2017, c'est également le cas des concept-cars. Ces exquises qui ne prendront jamais la route ont pour but d'annoncer l'ADN des prochaines progénitures des constructeurs. Et parmi le carnaval de prototype, Hyundai nous propose un concept de SUV à hydrogène. Voici le FE Fuel Cell Concept.

Le prochain Tucson Fuel Cell

L'engin "utilise le système de pile à combustible de quatrième génération qui est conçu pour offrir une puissance et des performances identiques à celles d’un moteur à essence, avec une autonomie de plus de 800 kilomètres", a indiqué Hyundai. A titre de comparaison l'autonomie revendiquée est le double de celle pratiquée sur le ix35 (Tucson Fuel Cell). Résultat, le rouage est 20% plus léger et 10% plus efficace que l'ancienne génération..

Par conséquent, le SUV est muni d'un pack de batterie portable. Piqué par la mécanique de la voiture, ce dernier alimentera les appareils des passagers. Cerise sur le gâteau. Le coffre est équipé d'un compartiment où ranger et charger sa trottinette électrique sera un jeu d'enfants. Le ton est donné " les nouvelles technologies utilisées dans la voiture concept seront également utilisées dans de nouvelles voitures à pile à combustible" souligne constructeur avant d'ajouter que "celles-ci sont actuellement en développement en vue d’un lancement au début de l’année prochaine".

En conclusion, il s'agit bien de la deuxième génération du Tucson Fuel Cell. L'arrivée de ce nouveau modèle s'inscrira dans le projet mené par le constructeur coréen. Son but ? Sortir au moins 14 modèles "verts" d'ici 2020.





Esthétique révolutionnaire

Pour finir, pointons du doigt l'esthétisme de l'engin. Style minimaliste, lignes épurées et futuristes, c'est évident, le prototype ne ressemble en rien aux modèles alors en circulation ! Il se voudrait même que le concept trouve son inspiration dans la nature et l'eau. Mouais...