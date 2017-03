Salon de Genève 2017 : Koenigsegg expose ses premières Regera

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

C'est à l'occasion du Salon de Genève 2015 que le public avait découvert pour la première fois la Koenigsegg Regera, alors à l'état de prototype. Deux ans plus tard, Koenigsegg dévoile enfin la version finalisée de son sublime modèle.



► Koenigsegg avec deux Regera et une Agera RS Gryphon au Salon de Genève 2017



Seulement 80 exemplaires

Le problème avec les hypercars, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde et le prix est astronomique. Le constructeur suédois prévoit en effet de n'en produire que 80 exemplaires et ils sont vendus pour un peu plus de deux millions d'euros !



Et chaque exemplaire est… unique. Ainsi, au Salon de Genève, les deux premiers modèles exposés sont différents. La première arbore une livrée verte que l'on peut qualifier de « British Green Racing ». La seconde est d'une couleur rouge pomme avec une partie centrale en carbone sombre.



A l'intérieur, la première, en vert, bénéficie d'une sellerie beige et de nombreux placages en carbone sur la planche de bord. La seconde dispose pour sa part d'un panachage rouge et noir.

Des performances hallucinantes

Si la Koenigsegg Regera sort de l'ordinaire, c'est aussi parce qu'elle propose des performances exceptionnelles.



Sous le capot, on trouve en effet un V8 de 5 litres de 1100 chevaux auquel vient s'ajouter trois moteurs électriques dont la puissance cumulée atteint les 700 chevaux. Comme vous savez compter, vous avez remarqué que 1100+700 = 1800 et non 1500. Alors pourquoi un tel écart de puissance ? Koenigsegg n'a pas souhaité pousser au maximum les performances de son hypercar !



Le top du top c'est que cette Regera ne possède pas de boîte de vitesses grâce à un astucieux système : la tranmission KDD. Du coup, sur la piste, la Regera passe de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes et peut atteindre les 400 km/h en 20 secondes !



