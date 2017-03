Salon de Genève 2017 : Lamborghini Huracan Performante, le petit supercar au grand record

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Nouvelle maîtresse autoproclamée du circuit du Nürburgring, la Huracan Performante devient la plus rapide Lamborghini, expose ses nouveautés aérodynamiques son V10 de 640 ch et son régime de 40 kg au Salon de Genève.

Il n’y a pas que la taille qui compte, preuve avec la “petite” Lamborghini, Huracan, qui dépasse la grande Aventador en performances via sa nouvelle variante acérée Performante.

La petite montre les dents

C’est un peu la même histoire qu’Aston Martin. Plutôt que de prendre logiquement le modèle le plus puissant ou prestigieux de sa gamme, c’était la petite Vantage qui eut les faveurs de ses ingénieurs pour concocter une version “hardcore”, allégée au possible, plus puissante et allant à la limite de la voiture de course. Cela donnant les Vantage GT12 et GT8.

Chez Lamborghini donc, au lieu de l’Aventador s’étant déjà déguisée en sportive LP750-4 SV, c’est la Huracan qui se mute en avaleuse de bitume de circuit via ce modèle Performante, badge déjà appliqué sur la devancière Gallardo. Au programme, moteur V10 porté à 640 chevaux (+30 ch), aérodynamique active estampillée “ALA” ou “Aerodinamica Lamborghini Attiva” offrant 8,5 fois plus d'appui vertical à l'arrière, nouveaux éléments en fibre de carbone forgée, et toujours les 4 roues motrices.

► Voir les photos de la Lamborghini Huracan Performante 2017









Reine du Nürb' !

Abattant le 0-100 km/h sous les 3 secondes (2,9 s exactement), le 0-200 km/h en 8,9 s, et s'allégeant de 40 kg, cette Huracan Performante donne à Lamborghini le titre proclamé de voiture de série la plus rapide du circuit du Nürburgring Nordschleife (20,6 km), avec un chrono de 6’52’’01. C’est 7,7 secondes plus rapide que l’Aventador SV, 16 secondes plus véloce que “Godzilla” Nissan GT-R Nismo, et 18 secondes devant la Mercedes-AMG GT R!

L’exposition de cette Lamborghini Huracan Performante sera effective du 9 au 19 mars, le lancement étant programmé au printemps autour de 234.000 euros. On attend la riposte de Ferrari et sa 488 ”Speciale” ou celle d’une 570LT chez McLaren.