Salon de Genève 2017 : Lever de rideau sur l'Alpina B5

Par Estelle Sanzo

Vous n'en pouvez plus d'attendre la future M5 ? Voici une alternative : l'Alpina B5. Pour la découvrir, rendez-vous au salon de Genève 2017 !

Revoilà l'Alpina B5 ! Parce que oui, la septième génération de la Série 5 (dévoilée au salon de l'automobile de Paris 2016) avait le droit à sa variante Alpina. Après avoir fait crépiter les flashs des photographes en séance d'essai, elle récidive. Cette-fois ci, c'est dépourvue de tout camouflage qu'elle pose dans les allées du salon de Genève 2017.

Dans ce contexte, force est de constater que la rigueur est de mise. Le véhicule est quasi similaire à celui de la Série 5 mis à part les jantes et un bouclier avant redessiné. A noté que les 4 roues directrices (20 pouces) sont soignées par Pirelli - une première depuis 1985 -. Mention spéciale toutefois à la quadruple sortie d'échappement. Avec ce qui va suivre, on vous laisse imaginer le son du bolide...

Un moteur revu et corrigé

Si rien ne se passe au niveau du look, la séduction s'opère au cœur de la machine. Développée sur la base d'une BMW M550i xDrive, cette B5 embarque - comme convenu - un V8 4,4 litres fort de 608 ch et s'offre un couple remarquable de 800 Nm. Résultat, elle balaye le 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes, le tout, en atteignant une vitesse de pointe de 330 km/h.

Vous vous doutez bien que pour arriver à un tel résultat, le moteur est repassé entre les mains des ingénieurs. Du piston aux bougies en passant par la ligne d'échappement et toute la chaîne de refroidissement, rien n'a échappé aux spécialistes. Si ces derniers n'ont laissé aucune chance au moteur, le châssis a connu le même sort. Sur la palette des modifications comptez sur des ressorts davantage plus court mais plus rigides ou encore un bras de suspension avant spécifique.



Pour celles et ceux qui n'en peuvent plus d'attendre la future M5, rendez-vous donc en Suisse. Notez que la B5 sera accompagnée d'une version break !

