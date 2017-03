Salon de Genève 2017 : Lumière sur la Ford Fiesta ST

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

La Fiesta est sans équivoque, le talon d'Achille de Ford. Faisant d'elle l'une des voitures les plus populaires en Europe, le constructeur ne cesse de la lifter pour garder son titre. Place donc aujourd'hui à la sixième génération de la citadine. Mais avant de la voir vagabonder sur les routes, elle prend un bain de foule sur le stand du constructeur américain, dans les allées du salon de Genève 2017, sous les yeux attentifs de la version ST.

De la version méchante...

"Le segment des petites voitures continuant à se diversifier, notre nouvelle génération de Fiesta offrira une option à chaque conducteur". C'est en ces termes que Jim Farley, PDG de Ford Europe, annonçait que sa nouvelle protégée serait également proposée dans une finition ST. Cette déclinaison, qui semble avoir mangé du lion, est présentée en avant-première à l'occasion de l'événement Suisse.





Si le changement n'est pas en rendez-vous à l'extérieur (à part quelques détails comme une double sorties d'échappement, des boucliers mat et jantes 18 pouces), il faut aller le voir dans les entrailles de l'engin. Résultat la ST embarque un moteur inédit 3 cylindres essence 1,5 litre fort de 200 ch soit 18 équidés de plus que l'ancienne génération. Elle revendique un couple de 290 Nm de quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 6,7 sec. Des performances qui pourront venir chatouiller de plus prêt la concurrence. Dans sa ligne de mire, la Renault Clio R.S ou encore, la Peugeot 208. Petit plus, la voiture peut passer sur deux cylindres lorsqu'elle n'est pas utilisée à son maximum...





Estimée à hauteur de 25.000€, la Ford Fiesta ST devrait venir chahuter sur les routes cet été en carrosserie 3 et 5 portes.

... à la version calme

Passons à une version moins révoltée et donc à la sixième génération de la Fiesta dans sa déclinaison la plus courante. Dans le style de cette nouvelle recrue, les coups de crayon sont proches de la version actuelle et semblent même être inspirés de la Focus et de la petite Ka+. Place à une signature lumineuse en amande et à une calandre à l'instar des modèles inscrits chez Aston Martin. Les changements arrière sont quant à eux plus minimes. Exit les feux verticaux et place à une allure plus sérieuse avec des projecteurs horizontaux. A bord du véhicule, l'habitacle est plus conventionnelle. Place à un écran tactile de 8 pouces et à son système d'info-divertissement baptisé "SYNC 3".

► Voir les photos de la Ford Fiesta 6ème génération





Côté moteur, le 3 cylindres 1 litres essence officie de nouveau avec un puissance comprise entre 100 et 140 ch. Cette Ford Fiesta sixième du nom arrivera pour le printemps 2017 et devrait être lancé au prix de 14.000€ environ.

[Vidéo : Présentation de la Ford Fiesta ST]