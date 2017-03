Salon de Genève 2017 : McLaren 720S, la supercar britannique prête à inquiéter l'Italie

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Curiosité au lancement en 2010, la MP4-12C avait ouvert le bal à une marque McLaren ayant fait son nid parmi les supercars les plus réputés. Avec sa nouvelle génération de Super Series présentée au Salon de Genève 2017, la firme de Woking passe un cap…

Un supercar mature

Nommée très classiquement 720S en raison de sa puissance, la remplaçante du duo 650S/675LT montre l’évolution franche en terme de conception, dont la structure monocoque en fibre de carbone a été totalement renouvelée, et dont le poids total passe sous les 1.300 kg à vide (1.286 exactement), soit 3 quintaux de moins qu’une Lamborghini Aventador S ou d’une Ferrari 812 Superfast. McLaren n’a pas lésiné les moyens sur la motorisation, son nouveau V8 biturbo étant inauguré ici en cylindrée 4,0 litres (3,8 auparavant) afin de délivrer les 720 chevaux évoqués de longue date, ainsi que 770 Nm de couple.

► Voir les photos de la McLaren 720S





Orienté piste

La marque anglaise confirme les premiers chiffres du 0-200 km/h en 7,8 secondes (supérieur à la Ferrari F12tdf) ou le freinage 200-0 km/h en 117 mètres ou 4,6 secondes, et le 100-0 km/h en 29,7 mètres. Merci aux disques carbo-céramique et aux pneus Pirelli P Zero Corsa dessinés pour la 720S. Et n'oublions pas le chiffre final de la vitesse de pointe de 341 km/h, ou le classique 0-100 km/h en 2,8 secondes.

L’intérieur est toujours aussi dépouillé, mais adopte une première, une instrumentation escamotable, affichant des compteurs numériques en roulage normal, l’écran venant pivoter vers le bas pour ne montrer qu’un indicateur de compte-tours en mode circuit.

La McLaren 720S est présentée au Palexpo de Genève (Suisse) du 9 au 19 mars, déjà ouverte aux commandes à partir de 249.275 euros en France, pour des livraisons débutant en mai prochain. Ce coupé devrait être décliné dans les années à venir en découvrable Spider, puis en radicale LT voire confort GT comme pour la petite soeur 570S.