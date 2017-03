Salon de Genève 2017 : Mercedes-AMG GT Concept, l'anti-Panamera à l'étoile ?

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Ne comptant pas laisser Porsche récupérer le segment des berlines de luxe avec la Panamera, Mercedes-AMG livre sa vision personnelles à moteur hybride de plus de 800 chevaux.

La Panamera à l’étoile ?

Le créneau des grandes berlines premium ou de luxe typées coupé ne connaît pas la crise avec les Audi A7 Sportback, BMW Série 6 Gran Coupé, Aston Martin Rapide, et Porsche Panamera. Mais cette dernière a un petit truc en plus, la sportivité dans le sang. C’est cette voiture en particulier que Mercedes-AMG vise, évitant ainsi la confrontation directe avec la CLS, l’autre “berline-coupé” du constructeur de Stuttgart.

Ce concept-car GT épouse sans surprise les lignes du coupé lancé en 2015, auquel l’on aurait rajouté 2 portes arrières. Or en y regardant de plus près, nous remarquons tous les petits détails faisant le charme des prototypes de salon, comme les jantes clinquantes chromées à moyeu cuivré, la cinématique des feux arrière, les petites caméras de rétrovision en aval des roues avant, phares laser, et surtout la calandre semblant presque continuer jusqu'à l'aube. Un étonnant cocktail de style épuré et de bling-bling... qui divisera à coup sûr.

► Voir la Mercedes-AMG GT Concept en images





L'EQ-cellence hybride ?

Derrière la robe suave imitant quelque peu la Vision 6 de Maybach, cette grand berline de 5 mètres héberge un moteur hybride essence recevant la nouvelle appellation “EQ Power+”, associant le V8 4,0 litres bi-turbo à un bloc électrique dont la puissance dépasse les 800 chevaux, et avalant le 0-100 km/h en moins de 3 secondes. C’est clair, la Panamera Turbo S E-Hybrid est là encore visée directement…



Mercedes-AMG n’a pas précisé si la GT Concept sera produite en série. Mais tout l’indique ici au Salon de Genève où elle est présenté du 9 au 19 mars, aux côtés des Classe E Cabriolet, AMG E63 Estate et Maybach G650 Landaulet. Sortie estimée début 2019.