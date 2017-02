Salon de Genève 2017 : Mercedes teaser la Classe E Cabriolet

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Mercedes va conclure la diversification de sa Classe E en présentant la version cabriolet au prochain Salon de Genève.





Dernière déclinaison de la Classe E

En 2016, la firme à l’Etoile avait débuté le renouvellement de sa Classe E. Sur les estrades suisses, à partir du 9 mars prochain, elle bouclera cette sixième génération en présentant la déclinaison cabriolet. La marque vient d’ailleurs d’en dévoiler un premier teaser, où l’on aperçoit la découvrable, rangée face à toutes les versions, de la berline à l’All-Terrain en passant par le break et le Coupé.





Tout comme la version Coupé

On sait déjà tout ou presque de cette Classe E Cabriolet, puisqu’elle reprendra dans les grandes largeurs l’esthétique et le faciès du Coupé, et s’équipera du même panel de motorisations, du 4 cylindres diesel de 194 chevaux aux essences 4 et 6 cylindres de 184, 245 et 333 chevaux. La firme allemande va investir massivement les estrades suisses, avec pas moins de 34 modèles.