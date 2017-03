Salon de Genève 2017 : Nissan Qashqai fait peau neuve

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Skoda Kodiaq, Vokswgen Tiguan, Suzuki S-Cross, Peugeot 3008 et 5008 sont autant de SUV que de concurrents pour le Nissan Qashqai. Sur le marché depuis 10 ans maintenant, le véhicule du constructeur nippon doit aujourd'hui penser à se renouveler pour rester dans la course acharnée des SUV. C'est désormais chose faite. Pour nous le présenter, il était évident pour Nissan de le mettre sur son stand au salon de Genève 2017.

Du changement ?

Mais, on ne va pas se mentir, la révolution annoncée par la marque n'est pas si fracassante que ça. Celle-ci se cache derrière le système baptisé "Propilot". En plus clair, la nouvelle mouture sera proposée avec un dispositif de conduite semi-autonome. Un équipement qui, à vrai dire, arme déjà la concurrence. Ce rouage aura la main sur la vitesse, la direction et le freinage du véhicule. Au chapitre de la sécurité, le conducteur pourra être épaulé par le freinage d’urgence automatique à détection des piétons ainsi que sur le système d'alerte anticollision arrière.

► Voir les photos du Nissan Qashqai restylé





Les changements extérieurs se comptent sur les doigts de la main. Au menu : une calandre en "V" plus prononcée, une nouvelle signature lumineuse des feux (LED), double sabots de protection arrière encore des feux arrières où l'accent est mis sur l'effet "3D". Les futurs acheteurs pourront opter pour l'une des deux nouvelles teintes proposées (bleu et bronze) ainsi que sur un nouveau design de jantes (en alliage).

Il arrive pour juillet

A bord, même constat. L'interface de la plateforme d'info-divertissement repensée et une nouvelle finition de la sellerie "Tekna" s'ajoutent à la palette du restylage de ce Qashqai. Ce dernier sera commercialisé en juillet prochain. Rreste à attendre le prix !