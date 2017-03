Salon de Genève 2017 : Porsche Panamera Sport Turismo et Turbo S E-Hybrid, nouveaux vaisseaux amiraux

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

La Porsche Panamera n’a pas de quoi craindre les Audi A7 Sportback ou BMW Série 6 GranCoupé, mais elle peut s’inquiéter de l’inédite Mercedes-AMG GT Concept, dévoilée à l’autre bout du Palexpo hébergeant ce Salon automobile de Genève. Que nenni, la berline Porsche offre ses deux nouvelles armes seulement 15 minutes après la Mercedes…

Double break

Déjà lancée dans de très sérieuses versions 4 roues motrices, diesel, V6 hybride et V8 essence Turbo de 550 chevaux, la seconde génération avait avec son style plus élégant fait taire les derniers dégoûtés de la berline Porsche. Mais la Panamera comptait bien plus dans les cartons, dévoilant non seulement la version Turbo S E-Hybrid, mais aussi la nouvelle carrosserie Sport Turismo.

La Turbo S E-Hybrid est le sommet de la gamme, n’étant plus 100% essence comme l’ancienne Turbo S mais désormais appuyée d’un moteur électrique de 136 chevaux, permettant au système d’envoyer 680 chevaux au total (la plus puissante en vente actuellement), tout en proposant 60 kilomètres en tout électrique. Pour plus de détails, retrouvez notre article complet sur le modèle.

► Voir les photos de la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2017





Quant à la Sport Turismo, elle est la transformation du concept-car éponyme de 2012, donnant à Porsche le premier break de son histoire. Cette Panamera ST de 5,05 mètres permet de proposer 5 places, un coffre légèrement plus grand (+20 litres), et une banquette fractionnable en 3 parties pour déménager tout en confort. Tous les moteurs de la berline sont reprise, sauf la Turbo S E-Hybrid.

► Le break Porsche Panamera ST en images









Exposées au Salon de Genève du 9 au 19 mars, ces Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid et Sport Turismo débuteront respectivement à 188.000 et 99.000 euros. Le stand a également droit à la nouvelle 911 GT3 restylée, aperçue depuis plusieurs mois.