Salon de Genève 2017 : Première photo du concept-car Peugeot Instinct

Depuis plusieurs jours, Peugeot dévoile petit à petit des informations sur son futur concept-car. Mais voilà que le site officiel du Salon de Genève vient de dévoiler la première photo officielle. S'agit-il d'une boulette ou d'un coup monté de Peugeot ? Difficile à dire, mais cette photo nous dévoile quelques informations.



Un moteur électrique ?

On sait donc que ce concept-car portera le nom d'Instinct. Cela mot peut faire penser à un futur véhicule autonome. Mais cette première photo nous montre surtout une berline deux volumes avec un look agressif. Ainsi, les ailes arrière sont très gonflées. A l'avales phares sont renforcés par deux grandes bandes lumineuses et on note l'absence d'une calandre classique.

Selon les premières rumeurs, cela pourrait être synonyme de moteur électrique. Nous devrions en savoir plus dans les prochains jours.



