Salon de Genève 2017 : La première sortie européenne du VW Tiguan Allspace

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Les visiteurs du Salon de Détroit, en janvier dernier, avaient pu observer le VW Tiguan Allspace, qui se positionne entre le Tiguan et le SUV haut de gamme Touareg. Et alors que le Salon de Genève approche à grands pas (ouverture le 9 mars), VW vient de dévoiler les photos officielles de son SUV et a annoncé qu'il sera présent pour la première fois en Europe lors du célèbre salon suisse.



► Le Volkswagen Tiguan Allspace en photos officielles



Un look retravaillé

Par rapport au VW Tiguan de base, l'Allspace est est plus long de 21,5 cm et son empattement est plus large de 10,9 cm.



En ce qui concerne son look, il est légèrement différent comme l'explique Marco Pavone, responsable du design extérieur du SUV : « Nous avons allongé les portes arrière du Tiguan Allspace. Le capot moteur a en outre été relevé au-dessus de la grille de calandre à l'avant afin d'adapter les proportions à la longueur totale plus grande. Une ligne unique et marquée caractérise sur les côtés la forme des fenêtres s'élançant vers le haut derrière les montants C. »



Le design du toit a également été retravaillé : pour la première fois, la surface de toit lisse laisse la place à des nervures prononcées, VW souhaitant rendre hommage aux véhicules tout-terrain classiques.

Sept places de série

A l'intérieur, on trouve, pour le marché français, sept places de série ! Le volume du coffre a augmenté de 145 litres pour atteindre 760 litres lorsque cinq personnes sont à bord.



Concernant les équipements, ils sont plus nombreux qu'à bord du Tiguan classique : on trouve ainsi dès la finition de base « Trendline » des fonctionnalités supplémentaires comme le système de divertissement « Composition Colour » comprenant le « Pack Connectivity » (interfaces téléphone et USB), le volant multifonction, les sorties d'échappement trapézoïdales raffinées et le plancher de chargement variable.



Les finitions « Comfortline » (avec notamment un hayon actionné électriquement et des barres de toit argentées en plus) et « Highline » (avec notamment des phares full LED ainsi que le système de fermeture et de démarrage sans clé « Keyless Access », en plus de la finition « Comfortline ») sont plus enrichies.

De 150 à 240 chevaux

Sous le capot du Tiguan Allspace, VW propose des blocs allant de 150 ch à 240 ch. Le Tiguan Allspace est donc plus puissant que son petit frère qui possède à la base un moteur de 115 chevaux.



Quant à son prix, l'Allspace sera vendu à partir de 30.000 euros en Allemagne et sera donc un peu plus cher en France. L'Allspace sera commercialisé dans les pays européens à partir de septembre 2017 et la prévente débutera en mai. Il devra faire face à la concurrence du Peugeot 5008, du Renault Koleos et de son cousin tchèque, le Skoda Kodiaq.



