Salon de Genève 2017 : Renault Captur restylée, léger mais un haut de gamme Initiale

Par Matthieu LAURAUX

Meneur des SUVs urbains en 2016 en France et en Europe, le Renault Captur désormais dépassé par le Peugeot 2008 se devait de réagir. Ce qu’il fait à ce Salon de Genève 2017, avec un restylage.

Légèrement plus affirmé

Le nouveau visage est très subtil, mais Renault a procédé un un rehaussage du regard via une languette chromée partant du logo hypertrophié aux phares remodelés, en passant par une calandre légèrement élargie. Le bloc antibrouillards adopte la signature lumineuse "en C" des Talisman ou Mégane, les bas de caisse avant/arrière intégrant un socle gris pour réaffirmer la catégorie SUV du Captur. Pas de modifications intérieures majeures, où Android Auto débarque dans le système d’infodivertissement “R-Link Evolution” à écran tactile 7 pouces et de nouveaux matériaux flatteront l’oeil.

Si trois coloris gonflent la personnalisation sur les finitions classiques, le nouveau haut de gamme Initiale Paris jouera l’élégance avec coloris, matériaux ou jantes spécifiques, ainsi que la panoplie d’équipements de série dont le stationnement mains-libres système audio Bose, caméra de recul ou l’avertisseur d’angle-mort. Renault ne le précise pas, mais sa gamme de moteurs restera inchangée avec les blocs essence “TCe” 90/120 chevaux et diesel “dCi” 90/110 chevaux.

Disponible probablement au printemps 2017 à partir de 17.000 euros, ce Renault Captur restylé accompagne le concept-car ZOE e-Sport, le TreZor, le grand frère Koleos deuxième génération (dispo en juin) et le pick-up Alaskan (fin 2017).