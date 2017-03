Salon de Genève 2017 : Renault ZOE e-Sport Concept, 460 chevaux dans la citadine !

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Le surprise électrique de Renault du Salon de Genève (Suisse) se traduit en cette version ultra-sportive de la sage citadine ZOE, délivrant 460 chevaux et des performances dignes de supercars.

Le constructeur français Renault avait promis une surprise électrique et ne nous a pas déçu : la ZOE se convertit en supercar !

460 chevaux !

On attendait une compacte électrique mais certainement pas une ZOE aux hormones ! Bien que Renault ait déjà insufflé du sport dans sa Twizy, rien n’indiquait que la sage citadine lancée en 2012 passe pour une sportive un jour. Ailes élargies, gros bouclier façon R.S., une robe bleu mat sur une carrosserie en fibre de carbone, roues 20 pouces, amortisseurs réglables Öhlins, sièges baquets Recaro et châssis tubulaire ponctuée de jaune flashy, cette ZOE e-Sport est véritablement le mélange entre la voiture de base et une Formule E.

► Voir le concept Renault ZOE e-Sport en photos









Des 88 chevaux d’origine, l’urbaine au losange passe à 460 chevaux (pour 640 Nm de couple), une puissance jamais vue chez Renault (du moins en série) et allant dépasser une BMW M4 Coupé ou une Ford Mustang V8. Avec son poids de 1.400 kilogrammes - dont 450 de batteries souling la marque - le 0-100 km/h serait expédié en 3,2 secondes, un chiffre digne d’un supercar type Mercedes-AMG GT. la vitesse maximale n’est “que” de 210 km/h mais 10 secondes suffiraient pour l’atteindre. Par contre le duo de batteries cumulant 80 kWh ne communique pas sur l’autonomie de cette petite sportive, n’ayant pas les capacités d’atteindre les 300 kilomètres en conditions réelles promis par la ZOE cru 2016.

Outre cette ZOE e-Sport, Renault expose au Salon de Genève (9-19 mars) la version restylée du SUV urbain Captur, ainsi que le grand Koleos deuxième génération et le futur pick-up Alaskan pendant que sur le stand Alpine, l’A110 joue la star.