Salon de Genève 2017 : RUF CTR, le supercar rétro hommage à la Yellow Bird

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Modifier une Porsche est un exercice particulier. Si Singer préfère le rétro haut de gamme et Techart la performance pure, RUF a décidé de jouer sur les deux tableaux pour le 30ème anniversaire de la CTR.

Première vraie voiture

Après trois décennies de modifications de Porsche 911, le préparateur allemand a donc décidé de construire son propre véhicule. Châssis et carrosserie en carbone ont été retenus, mais pour le style, c’est la bonne vieille Yellow Bird - exécution tuning de 1987 à 29 exemplaires de la 911 Carrera 3.2 - qui transpire à 99%, avec toutefois l’intégration de phares à diodes, de jantes plus conséquentes de 19 pouces et d’un rétroviseur côté passager.

Toujours en position arrière, le moteur flat-six (six cylindres à plat) n’est pas de source Porsche mais maison, de 3,6 litres délivrant 710 chevaux, contre 470 pour la grand-mère et un couple de 880 Nm, pour un poids quasi similaire de 1,2 tonne. La CTR 2017 envoie ainsi le 0-100 km/h en 3,5 secondes, le 0-200 km/h en 9 secondes et pourrait atteindre les 360 km/h (342 km/h en 1987). La consommation moyenne est de 12,8 l/100 km pour 306 g/km de CO2, mais là n’est pas l’essentiel.





Du classique et du moderne

Pour comparaison, l’actuelle Porsche 911 Turbo S, version la plus puissante de la gamme, revendique 580 chevaux pour 1.680 kg, un 0-100 en 3,1 secondes et 318 km/h en pointe. Un poids lourd causé par les 4 roues motrices et la transmission PDK, là où RUF garde la propulsion et une boîte mécanique classique 6 rapports couplée à un différentiel à glissement limité. Les freins se sont cependant mis aux normes du XXIè siècle, avec un diamètre de 380 mm, étriers 6 pistons (4 à l’arrière) et disques carbo-céramique.

La RUF CTR présentée en avant-première lors de ce Salon de Genève 2017 sera produite à 30 unités, à partir de 2018, chez le constructeur à l’usine de Pfaffenhausen (Allemagne). Pas de prix, mais il serait de 500.000 euros.