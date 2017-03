Salon de Genève 2017 : SCG 003S, la future reine du Nürburgring ?

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Si vous ignorez encore l'existence de la Scuderia Cameron Glickenhaus, sachez que cette entreprise a été fondée le milliardaire américain James Glickenhaus, un fou de voitures et de vitesse. Et pour le Salon de Genève 2017, Glickenhaus nous présente son dernier bolide : la SCG 003S.

Surpuissante !

Cette hypercar a été fabriquée dans les ateliers de la Manifattura Automobili de Turin. La SCG 003S est longue de 4,73 m et large de 2 m et repose sur un empattement de 2,70 m. Quant à son poids, elle affiche 1.300 kilos sur la balance. Ajoutons à cela que son châssis est en carbone et que suspensions avant et arrière sont à double triangulation.

Sous le capot, on trouve un V8 4.4 L biturbo de 750 chevaux ! Elle passe ainsi de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et sa vitesse de pointe est annoncée à plus de 350 km/h !



Rendez-vous au Nürburgring ?

Et histoire d'asseoir la réputation de son nouveau chef d'œuvre, James Glickenhaus propose à tous les constructeurs de se retrouver sur le Nürburgring. Le mythique circuit allemand est l'endroit préféré des constructeurs pour établir des records de vitesse.

Or, le dernier en date, que l'on doit à la Lamborghini Huracan Performante est très controversé. Le constructeur italien de Sant'Agata Bolognese est accusée d'avoir triché ! Alors pour mettre tout le monde d'accord, Glickenhaus préconise l'organisation d'une course dont le vainqueur aura forcément la voiture la plus rapide. On espère que ses concurrents répondront favorablement à son invitation.

