Salon de Genève 2017 : Tous les secrets de la nouvelle Alpine A110

Par Xavier BEAL

« Alpine is back ». C'est avec ces mots que fut présentée la nouvelle Alpine A110 lors du Salon de Genève. Et les équipes d'Automoto ont pu assister à la naissance de cette nouvelle voiture française.



Un hommage à la berlinette

Ce qui marque d'abord les esprits, c'est le look de cette A110. Il est fidèle à l'esprit de la berlinette des années 60, chère à Jean Rédélé, créateur d'Alpine en 1955. Ses phares, son arrête sur le capot et sa forme arrondie font irrémédiablement penser à sa devancière, légende des rallyes.



Sur le papier, cette nouvelle A110 est longue de 4,18 m de long soit 8 cm de moins qu'une VW Golf ! Haute de 1,25 m, cette A110 est même plus basse que la Ferrari f12 ! Autre élément important : son poids. L'Alpine A110 affiche seulement 1.110 kilos sur la balance soit 200 kilos de moins que la Porsche Cayman, une de ses redoutables rivales.

Premiers essais au Turini

Sous le capot, on trouve un 4 cylindres turbo de 1.800 cm3 développant 252 chevaux. Automoto a même assisté au tournage promotionnel du bolide. C'est sur la route du Col du Turini, célèbre passage du Rallye Monte-Carlo, que Nicolas Lapierre, pilote pour l'écurie Signatech-Alpine en WEC, a pu effectuer prendre le volant de la belle voiture bleue.



D'ailleurs, si vous n'aimez pas cette couleur, il sera possible d'acheter l'A110 en noir ou en blanc. Quant à son prix, il est de 58.500 euros ce qui est un tout petit peu plus cher que la Cayman (53.960 euros) et la Lotus Elise.



Mais cela n'a pas découragé les acheteurs : en cinq jours, les 1.955 exemplaires étaient tous vendus. Cela constitue une belle surprise pour le constructeur et confirme les propos des dirigeants : « Alpine is back » !