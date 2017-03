Salon de Genève 2017 : Techart modifie déjà la Panamera

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Baptisée GrandGT, la Porsche Panamera Turbo à la sauce TechArt réserve de belles surprises. Automoto vous fait découvrir cette voiture d'exception.



Un look plus agressif

Oubliez la douceur initiale de la Panamera. Avec TechArt, la Panamera se voit doter d'un kit qui lui donne un look plus agressif. Conséquence directe, elle est plus large de 80mm avec des ailes plus proéminentes.

Et comme si cela ne suffisait pas, cette Panamera bénéficie d'un nouveau spoiler et de jantes de 22 pouces, entourées de Continental Sport Contact 6 taillant 285/30 ZR22 à l'avant et 335/25 ZR 22 à l'arrière. TechArt propose également une livrée inédite de couleur grise : « Nano Grey ».



Enfin, sous le capot, TechArt a retravaillé la sonorité du moteur V8 biturbo. Seul bémol, TechArt n'a pas encore mis à disposition un kit moteur pour avoir plus que les 550 chevaux de base. Mais connaissant TechArt, il ne devrait pas tarder à arriver.

