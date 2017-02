Salon de Genève 2017 : Techules va dévoiler le design définitif de la GT96

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

S’il y a une voiture électrique à ne rater sous aucun prétexte au prochain Salon de Genève, c’est sûrement celle-ci.





1050 chevaux

Techrules, le constructeur -ou plutôt, la société de Recherche et Développement-, en avait déjà dévoilé ses caractéristiques très techniques : un système unique de rechargement des batteries de véhicules électrique par turbine (Trev), déposé et breveté. Concrètement, la GT96 pourrait atteindre 350 km/h en vitesse de pointe, avaler le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et s’offrir une autonomie proche des 200km.

Sa puissance ? Elle frôle les 1030 chevaux. Alors oui, elle vaut vraiment le coup d’œil.





« Une arrivée théâtrale assurée »

Surtout que ces jolis chiffres ne sont pas les seuls arguments. Sur les estrades suisses, Techrules dévoilera aussi le design définitif de son bolide, mis au point par deux cadors, Fabrizio et Giorgetto Giugiaro. Le visage de cette supercar a bien évidemment été pensé pour la performance, puisqu’il aurait été inspiré de l’aéronautique.

Via son communiqué, la firme évoque même « une arrivée théâtrale à n’importe quelle destination ». Une chose est sûre, la première esquisse dévoilée colle à la description. Reste à découvrir la bête en réalité. Rendez-vous le 9 mars prochain.