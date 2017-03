Salon de Genève 2017 : Voici la Porsche 911 GT3 et sa boîte manuelle !

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Dans la famille 911 nous demandons la GT3. Porsche a justement profité du salon de Genève pour dévoiler la nouvelle mouture de son bolide. Son truc en plus ? 500 ch et une boîte manuelle sur demande !

Le constructeur de Stuttgart a profité de la 87ème édition du salon de Genève pour présenter la nouvelle génération de sa 911 GT3 : une méchante sportive...à la boîte manuelle ! Explications.



Hallelujah ! Une boîte manuelle !

Comme dit précédemment, la particularité - et non des moindres - c'est le come-back de la boîte manuelle. LA petite révolution qui va ravir les puristes. Sur demande, ces derniers pourront donc opter pour la boîte manuelle à 6 rapports à la place de la transmission PDK 7 rapports et son double embrayage qui équipe la série.

Équipée du nouveau cylindré "Flat 6" (4 litres), sous le capot, la 911 GT3 deuxième du nom affiche une puissance de 500 ch contre 475 équidés par rapport à sa devancière. Inutile de souligner que les performances sont donc au rendez-vous. Capable d'atteindre une vitesse de pointe de 318 km/h (boîte PDK) le 0 à 100 km/h est balayé en 3,4 secondes. Armé de la boîte mécanique, le conducteur réalisera l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,9 secondes décrochant une vitesse de pointe de 320 km/h. Petit plus. Le châssis baissé de 25 mm offre deux nouveaux réglages et des roues arrière directrices. Un comportement qui n'est pas sans rappeler celui de la précédente GT3 RS.

► Voir les photos de la Porsche 911 GT3 2017





Méchante mais pas surprenante

Sur le plan esthétique rien de bien surprenant. Souvenez-vous, en juillet dernier, le site Porsche avait mis en place une application de coloriage dont la muse n'était autre que sa future 911 GT3. L'occasion d'observer quelques modifications : un bouclier avant redessiné, des prises latérales à la sauce 718 Cayman, des ouvertures supplémentaires sur le capot à l'arrière, une découpe du bouclier délicatement modifiée et des feux dignes des Carrera ou des Turbo. Un coup de crayon virtuel qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Allemande présentée en "chair et en os" pendant l'événement suisse.

A l'intérieur, Porsche propose 3 types de sièges baquets. Le poste de conduite prend des airs de 918 spyder notamment avec lignes du volant. Et pour vanter vos performances à la machine à café, vous pourrez compter sur l'application Track Precision qui permet d'analyser et d'enregistrer vos exploits au volant de votre jouet.





Passez commande !

Evidemment, avec cette petite dernière, Porsche compte venir tailler les croupières de la concurrence. Sur sa liste des véhicules à abattre : Mercedes-AMG GT-R et autre McLaren 675 LT. Le carnet de commande pour cette nouvelle 911 GT3 est d'ores et déjà ouvert. Côté prix, il faudra faire un chèque de 155.255€ (entrée de gamme évidemment) auquel vient s'ajouter... 10.000€ de malus écologique ! Le bolide allemand viendra prendre d'assaut les concessionnaires à la mi-juin 2017.